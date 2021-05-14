ABD’de 43 yıl sonra gelen 'pardon: Gazete haberi kaderini değiştirdi

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Arnavut gazeteci Bahiti: Filistin'in masum çocuklarını sadece Erdoğan koruyabilir

Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti, Filistin'deki krizin tek çözümünün, sivil ve çocukların, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koruma altına alınması olduğunu ifade etti. Bahiti, "Türkiye, İsrail'in gerçekten korktuğu tek ülke. Türkiye, Filistinli sivil ve çocukların korunması için ne kadar hızlı müdahale ederse kaçınılması muhtemel bu saçma ve kanlı çatışma o kadar hızlı sona erecektir. Bu yüzden herkesin gözü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde" dedi.