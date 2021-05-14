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Dünya ABDde 43 yıl sonra gelen pardon Gazete haberi kaderini değiştirdi
AMERİKA

ABD’de 43 yıl sonra gelen 'pardon: Gazete haberi kaderini değiştirdi

ABD’nin Kansas şehrinde üç cinayetten yanlış bir mahkumiyet kararı nedeniyle 43 yıl suçsuz yere hapis yatan Kevin Strickland özgürlüğüne kavuştu.

Haber Merkezi DHA
ABD’de 43 yıl sonra gelen pardon: Gazete haberi kaderini değiştirdi
Kevin Strickland

ABD'nin Kansa eyaletinde konuşulan 'üçlü cinayet' davası, Nisan 1978'te işlenen cinayetle başladı. Kevin Strickland (61) 1979'daki ilk duruşmada beraat etti. Ancak mahkeme heyeti Strickland 2 ay aradan sonra ikinci derece cinayetten ikinci kez suçlu buldu.

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Yerel medyadan bir gazetenin Nisan 1978 tarihindeki haberinde, cinayet suçlarını kabul eden 2 kişinin o esnada Strickland'in yanlarında olmadığını söylediği yer aldı.

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Haberin ardından Jackson County Savcılığı dosyayı geçtiğimiz kasım ayında yeniden incelemeye aldı. Savcılığın yaptığı inceleme sonucunda heyet, geçtiğimiz pazartesi günü Strickland'in suçsuz yere hapis cezası yattığını tespit etmesinin ardından salıverilmesine karar verdi.

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Kansas Star'a konuşan 43 yıldır suçsuz yere hapis cezası yatan Kevin Strickland, Batı Missouri Tedavi Merkezi'nden sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

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