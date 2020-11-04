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Dünya ABDde anketler yine çuvalladı Trumpın farkla kaybedeceğini öngörmüşlerdi
AMERİKA

ABD'de anketler yine çuvalladı: Trump'ın farkla kaybedeceğini öngörmüşlerdi!

ABD'de seçim sürecinde birçok anket şirketi Demokrat aday Joe Biden'ın en az yedi puan ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bırakacağını açıklamıştı. Ancak şu ana kadar gelen sonuçlara göre seçim başa baş ilerliyor, peki seçim anketlerinde ne gözden kaçırıldı?

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Joe Biden ve Donald Trump.
Joe Biden ve Donald Trump.

Milyonlarca Amerikalı 59. başkanlık seçiminde, başkanlarının Cumhuriyetçi Donald Trump mı, Demokrat Joe Biden mı olacağına karar vermek için sandık başına gitti. Sandıklar TSİ ile sabaha karşı kapanırken, yarış başa baş ilerliyor.

Seçim sürecinde birçok anket, Demokrat Joe Biden'ın en az yedi puan önde olduğunu ve seçimi kazanacağını açıklamıştı. Ancak gelen son verilere göre, Cumhuriyetçi Trump ipi göğüslemeye çok yakın.

Analistler 2016 seçimlerini hatırlatarak dikkatli olunmasını gerektiğini söylese de anket sonuçlarında Biden'ın az sayılmayacak bir farkla önde çıkıyordu.

Peki anket şirketleri neyi gözden kaçırdı?

ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için "salıncak" olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.

KRİTİK EYALETLERDE TRUMP ÖNDE

Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ine sahip olan 6 salıncak eyalet ise; Florida, Wisconsin, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Michigan ve Arizona. Şu an gelen verilere göre ise Cumhuriyetçi Donald Trump birçok salıncak eyalette yarışı önde götürüyor.

FLORİDA'DA TRUMP KAZANDI

Seçimin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerden belki de en önemlisi Florida. Burada oyların yüzde 96'sı açıldı, 29 delegeli Florida'da tüm delegeleri Trump kazandı.

10 delegeye sahip, Wisconsin oyların yüzde 61'i sayılırken, Trump bu oyların yüzde 51.6'sını kazandı.

Yine kritik eyaletlerden Pennsylvania'da oyların yüzde 51'i sayıldı ancak son verilere Trump önde gözüküyor. Bir diğer salıncak eyalet Michigan'da da oyların yüzde 48'i sayıldı ve burada da Trump önde. Kuzey Carolina'da oyların yüzde 95'i sayılırken, Trump yüzde 50.1 oyla önde.

  • Salıncak eyaletlerden bir diğeri olan Arizona'da ise Demokrat Joe Biden'ın önde. 11 delegeye sahip Arizona'da oyların yüzde 75'i sayıldı, Biden ise oyların yüzde 54'üne yakınını aldı.

2016'DA DA YANILMIŞLARDI

ABD'de anket şirketleri 2016 yılındaki seçimlerde de büyük bir yanılgıya uğramışlardı.

14 Kasım 2016'da ülke geneli anketlerde Hillary Clinton 1,6 puan önde gidiyordu. Hatta seçimlerin yapıldığı 8 Kasım 2016 günü bile Hillary Clinton'ın 3,2 puanla Trump'ın önünde olduğu gözüküyordu.

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📌Seçimi Biden mi Trump mı kazanacak?⁣ 📌Dış güçlerin seçime müdahale edebileceğini düşünüyor musunuz?⁣ 📌Siyasiler hangi adayı destekliyor?⁣ 📌Müslümanların Biden’ı desteklediğini düşünüyor musunuz?⁣ 📌ABD’de yapılan seçim anketleri güvenilir mi?#ABD #seçim #DonaldTrump

#EvdeKal (@yenisafak)'in paylaştığı bir gönderi ()

  • Ancak 8 Kasım gecesi sandıklardan "sürpriz" sonuç çıktı ve Trump, kritik eyaletleri elde ederek başkanlık koltuğuna oturdu.

Özellikle genel duruşu Demokrat olan Michigan'da Trump'ın, Clinton'ı 10 bin 704 oyla geçmesi, bu tarz eyaletlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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