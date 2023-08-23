ABD'de antiloplar için açılan kapı göçmenlerin geçiş yolu oldu

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde görülen, Kaliforniya boyunca kuzey-kuzeybatı yönünde ilerleyen Hilary Kasırgası, yoğun yağışlara sebep oldu. Kaliforniya'da ilk kez tropikal yağış uyarısına sebep olan kasırga nedeniyle bölge sakinleri "katastrofik ve hayati tehlike oluşturan seller" konusunda uyarıldı. Ulusal Hava Durumu Servisine göre, 25 Eylül 1939'dan bu yana Güney Kaliforniya'da tropikal fırtına yaşanmadı.