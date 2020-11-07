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Dünya ABDde binde bir görülen tesadüf İkiz kardeşler aynı gün doğurdu
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ABD’de binde bir görülen tesadüf: İkiz kardeşler aynı gün doğurdu

ABD’nin Tennessee eyaletindeki Fort Sanders Hastanesi’nde doğum yapan ikiz kardeşler 90 dakika arayla bebeklerini dünyaya getirdi. ABD'li uzmanlar böylesi bir tesadüfün binde bir olduğunu gerçekleştiğini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Anne ve bebeklerin sağlık durumları iyi.
Anne ve bebeklerin sağlık durumları iyi.

ABD'de tesadüfün böylesi denilecek bir olay yaşandı. Tennessee eyaletinde yaşayan Amber Tramontana ve Autum Shaw adlı ikiz kardeşler aynı okulda okudu, hatta aynı eyalete gelin gitti. 31 Ekim'de doğum günleri olan ikiz kardeşler, Tennessee eyaletindeki Fort Sanders Hastanesi’nde aynı gün 90 dakika arayla çocuklarını dünyaya getirdi.

ABD'de sıra dışı doğum: Koronavirüs hastası kadın entübe sırasında doğum yaptı
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ABD'de sıra dışı doğum: Koronavirüs hastası kadın entübe sırasında doğum yaptı


90 dakika arayla doğum


İkiz kardeşlerden Autum Shaw, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Hayatımız boyunca her şeyi birlikte yaptık, hemşirelik okuluna birlikte gittik. Eşlerimiz dahi aynı eyalette.Ancak aynı anda hamile kalmayı daha önce planlamadık" dedi.

Bebeklerin sağlık durumu iyi

ABD'li uzmanlar ikiz kardeşlerin aynı gün doğum yapmasını binde bir görülebilecek bir tesadüf olarak nitelendiriyor. İkizlerden Shaw'ın 4 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği kız bebeklerine Charleston Scott, Tramontana ise, 2 kilogram ağırlığında doğan erkek bebeğine Blakely James adlarını verdi.

Mucize doğum: Kalbi duran anne ile karnındaki minik bebeği kurtuldu
FOTOĞRAF 15
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Van'ın Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası 28 yaşındaki Semra Esen, 36 haftalık hamileyken fenalaştı.
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Ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan anne ile karnındaki bebeğinin, kalplerinin durduğu tespit edildi.
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Bunun üzerine, acil servis ortamında 6 branştan doktor, anne ve bebeğin hayata tutunması için cansiperane bir mücadele ortaya koydu.
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Anneye sezaryenle doğum yaptıran doktorlar, anne ve bebeği kalp masajıyla hayata döndürdü. Daha sonra rahim alma operasyonu gerçekleştiren doktorlar, iki hastanın da tamamen sağlığına kavuşması için mücadele etti.
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14 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alınan annenin, uğruna ölümü göze aldığı bebeğine kavuşma anında yaşadığı mutluluk, hem ailesinin hem de doktorlarının gözlerini yaşarttı.
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Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doktor Erhan Hanlıgil, acile servise getirilen hasta için tüm doktorların seferber olduğunu söyledi.
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Kalbi duran annenin karnındaki bebeği hızlıca çıkardıklarını, ikisini de kalp masajı uygulayarak hayata döndürdüklerini anlatan Hanlıgil, şunları kaydetti:
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Annenin rahim operasyonunu tamamladıktan sonra kalp ve damar cerrahisine teslim ettik. Orada kalp replasmanı oldu. Şu an anne ve bebeği yaşıyor. Çok büyük bir mucize yaşadık. Çok hızlı bir şekilde müdahale etmemiz, dört dakikadan kısa sürede bebeği çıkarmamız, çok büyük bir olay. Hep beraber bu işe büyük bir emek verdik.
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Bu durumdaki anne ve bebeğinin yaşama şansı çok azdır. O yüzden mucize diyoruz. Anne ve bebeğinin yaşadığını görünce gözyaşlarımı tutamadım. Her gün onları ziyaret ediyorum. Sağlık durumları gayet iyi. Bu da bizi mutlu ediyor.
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Kalp ve Damar Cerrahı Murat Sezgin de annenin kalbinin çalışmasının ardından hızlıca ameliyata aldıklarını ve tüm risklere rağmen çürümüş eski kalp kapakçığını çıkarıp yerine yeni bir kalp kapakçığı yerleştirdiklerini belirtti.
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Yoğun bakım sürecinde hastayla yakından ilgilendiklerini aktaran Sezgin, hastanın tüm riskleri atlattığını ve yavaş yavaş sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.
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Başhekim Yardımcısı Remzi Sarıkaya da koronavirüs salgın sürecine rağmen, tüm sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak vatandaşa sunduklarını anlattı.
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Tüm branşlardaki doktorların müdahalesiyle hayata tutunan anne ve bebeğinin, kendilerine moral kaynağı olduğunu belirten Sarıkaya, Çok organize ve yerinde müdahalelerle anne ve bebeğinin yaşaması bizim için mutluluk verici. Bu pandemi sürecinde bize moral oldu. Bu nedenle tüm ekibimizi kutluyorum. dedi.
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Dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Esen ise Gerçekten bir mucizeyi yaşadık. Doktorların anlattığına göre zor bir süreç atlattık. Bebeğimi kucağıma almam nasip oldu. Ben de bebeğim de hayata döndük. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah tüm doktorlardan razı olsun. ifadelerini kullandı.
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Mucize doğum: Kalbi duran anne ile karnındaki minik bebeği kurtuldu
Van'da, 36 haftalık hamileyken fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve bebeği ile birlikte kalplerinin durduğu tespit edilen anneye sezaryenle doğum yaptırıldı. Altı branştan uzman doktorun müdahalesiyle anne ile bebeği, doğumun ardından kalp masajıyla hayata döndürüldü. Uzman Doktor Erhan Hanlıgil, "Bu durumdaki anne ve bebeğinin yaşama şansı çok azdır. O yüzden mucize diyoruz. Anne ve bebeğinin yaşadığını görünce gözyaşlarımı tutamadım" dedi. Anne Semra Esen ise "Ben de bebeğim de hayata döndük. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah tüm doktorlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.


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