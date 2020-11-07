ABD’de binde bir görülen tesadüf: İkiz kardeşler aynı gün doğurdu

Dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Esen ise Gerçekten bir mucizeyi yaşadık. Doktorların anlattığına göre zor bir süreç atlattık. Bebeğimi kucağıma almam nasip oldu. Ben de bebeğim de hayata döndük. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah tüm doktorlardan razı olsun. ifadelerini kullandı.

Tüm branşlardaki doktorların müdahalesiyle hayata tutunan anne ve bebeğinin, kendilerine moral kaynağı olduğunu belirten Sarıkaya, Çok organize ve yerinde müdahalelerle anne ve bebeğinin yaşaması bizim için mutluluk verici. Bu pandemi sürecinde bize moral oldu. Bu nedenle tüm ekibimizi kutluyorum. dedi.

Kalp ve Damar Cerrahı Murat Sezgin de annenin kalbinin çalışmasının ardından hızlıca ameliyata aldıklarını ve tüm risklere rağmen çürümüş eski kalp kapakçığını çıkarıp yerine yeni bir kalp kapakçığı yerleştirdiklerini belirtti.

Bu durumdaki anne ve bebeğinin yaşama şansı çok azdır. O yüzden mucize diyoruz. Anne ve bebeğinin yaşadığını görünce gözyaşlarımı tutamadım. Her gün onları ziyaret ediyorum. Sağlık durumları gayet iyi. Bu da bizi mutlu ediyor.

Annenin rahim operasyonunu tamamladıktan sonra kalp ve damar cerrahisine teslim ettik. Orada kalp replasmanı oldu. Şu an anne ve bebeği yaşıyor. Çok büyük bir mucize yaşadık. Çok hızlı bir şekilde müdahale etmemiz, dört dakikadan kısa sürede bebeği çıkarmamız, çok büyük bir olay. Hep beraber bu işe büyük bir emek verdik.

Anneye sezaryenle doğum yaptıran doktorlar, anne ve bebeği kalp masajıyla hayata döndürdü. Daha sonra rahim alma operasyonu gerçekleştiren doktorlar, iki hastanın da tamamen sağlığına kavuşması için mücadele etti.

Mucize doğum: Kalbi duran anne ile karnındaki minik bebeği kurtuldu

Van'da, 36 haftalık hamileyken fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve bebeği ile birlikte kalplerinin durduğu tespit edilen anneye sezaryenle doğum yaptırıldı. Altı branştan uzman doktorun müdahalesiyle anne ile bebeği, doğumun ardından kalp masajıyla hayata döndürüldü. Uzman Doktor Erhan Hanlıgil, "Bu durumdaki anne ve bebeğinin yaşama şansı çok azdır. O yüzden mucize diyoruz. Anne ve bebeğinin yaşadığını görünce gözyaşlarımı tutamadım" dedi. Anne Semra Esen ise "Ben de bebeğim de hayata döndük. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah tüm doktorlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.