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Dünya

ABD'de Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı

Kaliforniya'daki Çin yeni yılı kutlamasında silahlı saldırı meydana geldi. Güvenlik güçleri olay yerine giderken ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

14:21 . 22/01/2023 Pazar
Reuters
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ABD Cumartesi gecesi korkunç bir saldırı ile sarsıldı… California’daki Monterey Park’ta yerel saatle 22.00 sularında düzenlenen Çin yeni yılı kutlamaları sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Los Angeles Times’ın haberinde bir saldırı meydana geldiği ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

ELİNDE MAKİNELİ TÜFEK VARDI

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sabah saatlerinde bölgede düzenlenen kutlamalara on binlerce insan katılırken, görgü tanıkları elinde makineli bir tüfek olan bir adamın saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.


  • Monterey Park, Los Angeles şehir merkezine 11 kilometre uzaklıkta bir yerleşim yeri olarak biliniyor. Bölgede ağırlıklı olarak göçmenlerin bulunuyor.



#ABD
#Monterey Park
#kaliforniya
20 dakika önce
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ABD'de Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı
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