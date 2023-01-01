ABD'de Çin Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı

ABD Cumartesi gecesi korkunç bir saldırı ile sarsıldı… California’daki Monterey Park’ta yerel saatle 22.00 sularında düzenlenen Çin yeni yılı kutlamaları sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Los Angeles Times’ın haberinde bir saldırı meydana geldiği ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sabah saatlerinde bölgede düzenlenen kutlamalara on binlerce insan katılırken, görgü tanıkları elinde makineli bir tüfek olan bir adamın saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.