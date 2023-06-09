ABD'de Cumhuriyetçilerin başkanlık adayı yarışı başladı

Son olarak ABD eski başkan yardımcısı Mike Pence de adaylar kervanına katıldı.

4 yıl boyunca Beyaz Saray'da ABD'yi birlikte yöneten Donald Trump ve Mike Pence'in arası, 6 Ocak Kongre baskınının ardından bozulmuştu. İkili arasındaki soğukluk devam ederken, ikili 2024 yarışında rakip oldu.

Hakkında devam eden birçok davayla boğuşan Trump, Cumhuriyetçilerin bir bölümü için kahraman olarak görülüyor.

Trump'ın ardından adından en çok söz ettiren aday olan Florida Valisi Desantis'in kötü bir kampanya başlangıcı yaptığı ve hala istediği etkiyi yakalayamadığı belirtiliyor.