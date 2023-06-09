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ABD'de Cumhuriyetçilerin başkanlık adayı yarışı başladı

ABD'de 2024 için başkan adaylığı konusunda özellikle Cumhuriyetçilerde büyük hareketlilik yaşanıyor. Trump ve Desantis gibi iki önemli adayın ardından yine güçlü bir figür olan eski Başkan Yardımcısı Mike Pence de adaylığını açıkladı.

09:54 . 9/06/2023 Cuma
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Ron Desantis/ Mike Pence/ Donald Trump

Ron Desantis/ Mike Pence/ Donald Trump

Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım 2024'te yeni başkanını seçecek.


Demokratlarda Biden'ın karşısında güçlü bir aday ortaya çıkmazken, Cumhuriyetçilerde aday enflasyonu yaşanıyor.


Son olarak ABD eski başkan yardımcısı Mike Pence de adaylar kervanına katıldı.


Pence adaylık açıklamasında
"farklı zamanlar farklı liderlik gerektirir"
ifadesini kullandı.

4 yıl boyunca Beyaz Saray'da ABD'yi birlikte yöneten Donald Trump ve Mike Pence'in arası, 6 Ocak Kongre baskınının ardından bozulmuştu. İkili arasındaki soğukluk devam ederken, ikili 2024 yarışında rakip oldu.


Cumhuriyetçi Parti'de hala en güçlü aday eski başkan Trump.


Hakkında devam eden birçok davayla boğuşan Trump, Cumhuriyetçilerin bir bölümü için kahraman olarak görülüyor.


Trump'ın ardından adından en çok söz ettiren aday olan Florida Valisi Desantis'in kötü bir kampanya başlangıcı yaptığı ve hala istediği etkiyi yakalayamadığı belirtiliyor.


Anketler Desantis'e desteğin Trump'ın yarısı kadar olduğunu gösteriyor.


Cumhuriyetçilerde, ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley , New Jersey Valisi Chris Christie, Güney Karolina Senatörü Tim Scott, da adaylık yarışını başlatmış bulunuyor.


Ron Desantis

Mike Pence

Donald Trump


#ABD
#Mike Pence
#Donald Trump
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