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Dünya

ABD'de Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis bir kişiyi vurarak öldürdü

ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü.

10:19 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Foto: AP
Foto: AP

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.


Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi. Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.


Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.


Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.

#ABD
#Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi
#Polis
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