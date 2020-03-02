Dünya ABDde Demokrat Partiden bir aday adayı daha yarıştan çekildi
AMERİKA

ABD'de Demokrat Partiden bir aday adayı daha yarıştan çekildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi hareketlilik devam ediyor. Minnesota Senatörü Amy Klobuchar'ın yarıştan çekileceği ve Joe Biden'ı destekleyeceği açıklandı. Klobuchar'ın yarıştan çekilmesiyle Demokrat Partinin aday adayı sayısı 5'e düştü.

Haber Merkezi AA
Amy Klobuchar
Amy Klobuchar

ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adayı Minnesota Senatörü Amy Klobuchar yarışı bıraktı.

  • Kasım seçimleri için kritik önemde olan Süper Salı öncesi ABD basınına konuşan kampanya yetkilileri, Klobuchar'ın başkanlık aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

Yetkililer, Klobuchar'ın aynı partiden aday adayı olan Joe Biden'ı destekleyeceğini ve bu akşam Biden'ın Dallas'ta yapacağı mitingde kendisine eşlik edeceğini belirtti.

Klobuchar'ın da yarıştan çekilmesinin ardından Demokrat Partide aday adaylarının sayısı 5'e düştü.

Ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart kritik tarih olarak görülüyor

Son olarak dün gece eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg aday adaylığından çekilmişti.

Bu arada Buttigieg'in kampanya yetkilileri de Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Buttigieg'in Biden'ı destekleyeceğini söyledi.

  • Senatör Bernie Sanders’ın şu an önde götürdüğü adaylık yarışında, Demokratlar açısından "Süper Salı" olarak bilinen 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart kritik tarih olarak görülüyor.

Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump arasında 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğa oturacak.

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