ABD'de Demokratlar polise karşı soruşturma başlatmayı kolaylaştıracak yasa tasarısı hazırlığında

Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD ve Rusya Libya'da Cumhurbaşkanımızın dediği noktaya geliyor

Libya'da darbeci Hafter'e karşı edinilen kazanımları ve son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve Rusya'nın, meşru yönetim olan Serrac'a karşı tutumunun değiştiğine dikkat çeken kalın "Hafter’in miadını doldurduğunu görmek zor değil. Hepsi Cumhurbaşkanımızın noktasına gelmeye başladı. ABD de buna dahil. 5-6 ay kadar önce Trump, Hafter ile telefonda da görüşmüştü. Şimdi Hafter’in muteber ve güvenilir bir aktör olmadığı noktasındalar. Kendileri de ifade ediyorlar” dedi.