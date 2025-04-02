ABD'de e-posta skandalı kriz çıkardı: Askeri bilgileri şahsi hesabından gönderdi

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden The Washington Post'un iddiasına göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un yardımcısı kritik bilgileri şahsi elektronik posta hesabından gönderdi.





Waltz'un yardımcısı, diğer devlet kurumlarındaki çalışanlarla hassas askeri noktaları ve devam eden çatışmalara ilişkin silah sistemlerini içeren bilgileri paylaşırken şahsi hesabını kullandı.





Diğer çalışanların ise devlet tarafından verilen adresleri kullandığı belirtildi. Waltz'un hesabına ise programı veya diğer iş bilgileri gibi daha az hassas içerikli bilgiler gönderildi.





KİŞİSEL E-POSTA KULLANIMININ RİSKLERİ

Uzmanlara göre, kişisel elektronik posta kullanımının gizli olarak sınıflandırılmamış bilgilerin paylaşımında dahi kullanılması riskli. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, Waltz'un açık bir hesapla gizli bilgi göndermediğini açıkladı.





Habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Somali ve Ukrayna Savaşı'na yönelik hassas bilgilerin paylaşımı için de haberleşme uygulaması Signal'de sohbet grubu oluşturdu.





Hughes, Signal'in bazı devlet aygıtlarına otomatik olarak eklendiğini öne sürdü. Ancak gizli belgelerin paylaşımı için kullanılmasının amaçlanmadığını da aktardı.





YANLIŞLIKLA GÖNDERİLEN SAVAŞ PLANLARI

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg geçen ay "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" adlı yazısında Mike Waltz tarafından sohbet grubuna alındığını açıklamıştı.



