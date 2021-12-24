Dünya ABDde eski polis Kimberly Potter siyahi Wrightı öldürmekten suçlu bulundu
AMERİKA

ABD’de eski polis Kimberly Potter siyahi Wright’ı öldürmekten suçlu bulundu

ABD’de eski polis Kimberly Potter, geçtiğimiz 11 Nisan’da trafik çevirmesi sırasında 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright’ı öldürmekten suçlu bulundu.

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Haber Merkezi İHA
ABD’de eski polis Kimberly Potter siyahi Wright’ı öldürmekten suçlu bulundu
Jüri, 46 yaşındaki Potter’ı, Wright’ın vurularak öldürülmesinde dikkatsizce ateşli silah kullanımına dayalı birinci derece adam öldürme ve ikinci derece adam öldürmeden suçlu buldu

ABD’nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada Brooklyn Center’da görevli eski polis memuru Kim Potter tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Hennepin İlçe Adliyesinde görülen davada, dört gün boyunca 24 saatten fazla süren müzakerelerin ardından Potter hakkında karar verildi.

Jüri, 46 yaşındaki Potter’ı, Wright’ın vurularak öldürülmesinde dikkatsizce ateşli silah kullanımına dayalı birinci derece adam öldürme ve ikinci derece adam öldürmeden suçlu buldu. Potter, kararın ardından hemen gözaltına alınırken, 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve kefalet seçeneği bulunmuyor.

Davanın bir sonraki duruşması ise 18 Şubat 2022’de yapılacak.

Potter, geçtiğimiz 11 Nisan’da trafik çevirmesi sırasında Wright’ı durdurmuş, kaçmaya çalışan Wright elektroşok tabancası yerine gerçek silahla vurarak öldürmüştü. Potter, ifadesinde elektroşok tabancası ile gerçek silahının yerini karıştırdığını ifade etmişti.

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