ABD'de ​Georgia seçimleri yeniden yapıldı: Senato Demokratların eline geçti

Kasım 2020'de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri dün yapıldı.

Demokrat Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi Kelly Loeffler arasında seçim yarışını Warnock kazandı.

Diğer koltuk için ise Cumhuriyetçi David Perdue ile Demokrat rakibi Jon Ossoff yarışıyordu. Çok az farkla önde giden Ossoff, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama ile zafer ilan etti.

Thank you, Georgia. https://t.co/IupT2d69aF — Jon Ossoff (@ossoff) January 6, 2021

DÜNYA ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

SENATO'DA ÜSTÜNLÜK DEMOKRATLARA GEÇTİ

Bu seçim sonucu ile Senato'da sandalye sayısı 50'ye 50 olarak eşitlenmiş oldu. Ancak Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yasa tasarılarında olası eşitlik durumunu bozacak oy hakkına sahip.

REKLAM

ABD'de yapılan seçimleri Joe Biden kazanmıştı.