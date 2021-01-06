Dünya ABDde Georgia seçimleri yeniden yapıldı Senato Demokratların eline geçti
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ABD'de ​Georgia seçimleri yeniden yapıldı: Senato Demokratların eline geçti

ABD'de Georgia seçimleri yeniden yapıldı: Senato Demokratların eline geçti

Kasım ayında yapılan seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri tekrar yapıldı. Senato'da eyalet için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere dün yenilenen seçimi, Demokrat senatörler kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump ve Biden.
Trump ve Biden.

Kasım 2020'de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri dün yapıldı.

Demokrat Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi Kelly Loeffler arasında seçim yarışını Warnock kazandı.

Diğer koltuk için ise Cumhuriyetçi David Perdue ile Demokrat rakibi Jon Ossoff yarışıyordu. Çok az farkla önde giden Ossoff, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama ile zafer ilan etti.

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SENATO'DA ÜSTÜNLÜK DEMOKRATLARA GEÇTİ

Bu seçim sonucu ile Senato'da sandalye sayısı 50'ye 50 olarak eşitlenmiş oldu. Ancak Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yasa tasarılarında olası eşitlik durumunu bozacak oy hakkına sahip.

ABD'de yapılan seçimleri Joe Biden kazanmıştı.

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