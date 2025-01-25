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ABD'de göçmenleri sınır dışı etme uçuşları başladı

ABD'de göçmenleri sınır dışı etme uçuşları başladı

08:0725/01/2025, Cumartesi
IHA
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Yetkili, ek birliklerin sayısının binlerce olabileceğini ancak resmi bir karar alınmadığını ifade etti.
Yetkili, ek birliklerin sayısının binlerce olabileceğini ancak resmi bir karar alınmadığını ifade etti.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, “Sınır dışı etme uçuşları başladı” ifadelerini kullanırken, ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan 2 ABD askeri uçağının Guatemala'ya uçtuğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik aldığı kararlar uygulanmaya başladı. Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sınır dışı etme uçuşları başladı” ifadelerini kullandı.



İngiliz medyasına konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise, her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan iki ABD askeri uçağının Guatemala'ya uçtuğunu bildirdi. Gazetecilere açıklama yapan yetkili, ordunun önümüzdeki hafta içinde Meksika sınırına bir birliği daha göndermeye hazırlandığını ve bu birlikte 82. Hava İndirme Birlikleri'nin de yer alabileceğini söyledi. Yetkili, ek birliklerin sayısının binlerce olabileceğini ancak resmi bir karar alınmadığını ifade etti.



Öte yandan Beyaz Saray, “ABD Deniz Piyadeleri, Amerika'yı güvence altına alma görevinde sınırda ABD Gümrük ve Sınır Koruma'ya (CBP) Yardımcı Oluyor” başlığıyla sınırda bulunan ABD askerlerinin görüntülerini paylaştı.


#ABD
#Göçmen
#Beyaz Saray

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