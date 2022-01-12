ABD'de günlük vaka sayısı uzun süredir korkunç seviyede

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Stephen Morrison ile yaptığı söyleşide tüm ülkeye hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin, "Omicron, daha önce hiç görülmemiş derecede bulaşma oranı ile hemen hemen herkesi bulacak." uyarısında bulundu.

Kovid-19'a karşı aşılanmış kişilerin de hastalığa yakalanacağını söyleyen Fauci, "Bazı istisnalar haricinde, aşılı kişilerin hastaneye yatma ve ölüm oranı çok düşük olacak." görüşünü paylaştı.

KORONAVİRÜS ABD'den dünya rekoru: Vaka sayısı 1.35 milyonu geçti

GÜNLÜK VAKA SAYISI REKOR SEVİYEDE

ABD'de Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek orana ulaştı. Ülkede günlük vaka ortalaması 750 bin civarında kaydediliyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde birçok kez 1 milyonun üzerinde vaka sayısı bildirildi.