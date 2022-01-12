Dünya ABDde günlük vaka sayısı uzun süredir korkunç seviyede
AMERİKA

ABD'de günlük vaka sayısı uzun süredir korkunç seviyede

ABD Başkanı Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci, ülkede hemen hemen herkesin Omicron varyantına yakalanacağını ancak aşılı kişilerin hastalığı çok daha hafif geçireceğini söyledi. Ülkede günlük vaka ortalaması 750 bin civarında kaydedilirken geçtiğimiz günlerde birçok kez 1 milyonu aşkın vaka sayısı bildirilmişti.

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Haber Merkezi AA
ABDde günlük vaka sayısı uzun süredir korkunç seviyede
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Stephen Morrison ile yaptığı söyleşide tüm ülkeye hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin, "Omicron, daha önce hiç görülmemiş derecede bulaşma oranı ile hemen hemen herkesi bulacak." uyarısında bulundu.

  • Kovid-19'a karşı aşılanmış kişilerin de hastalığa yakalanacağını söyleyen Fauci, "Bazı istisnalar haricinde, aşılı kişilerin hastaneye yatma ve ölüm oranı çok düşük olacak." görüşünü paylaştı.

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ABD'de Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek orana ulaştı. Ülkede günlük vaka ortalaması 750 bin civarında kaydediliyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde birçok kez 1 milyonun üzerinde vaka sayısı bildirildi.

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