ABD'de hastanede skandal: Önlükleri tükenen hemşireler koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giydi

Dünya

Askeri fabrikada ilaç seferberliği: Koronavirüse karşı üretilen ilacın muadili üretilecek

Milli Savunma Bakanlığı’na aid “İlaç Fabrikası” seferber oldu. Geçmişi Kırım Harbine kadar uzanan fabrika Çin ve Japonya’da üretilen ve koronavirüse karşı etkili olduğu belirtilen ilacın muadilini üretecek. Maske ve antibakteriyel sıvı üretimi de hızlandırıldı. MSB İlaç Fabrikası Müdürlüğü normal şartlarda TSK’nın ilaç ihtiyacı için AR-GE çalışmaları ve üretim yapıyor. İlaçlar, konvansiyonel ve kimyasal, biyolojik radyolojik, nükleer (KBRN) savaşlarda kullanılmak üzere geliştiriliyor.