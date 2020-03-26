Dünya ABDde hastanede skandal Önlükleri tükenen hemşireler koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giydi
AMERİKA

ABD'de hastanede skandal: Önlükleri tükenen hemşireler koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giydi

Koronavirüs salgınında 70 bine yakl vaka sayısı bulunan ABD'de skandal görüntüler ortaya çıktı. New York'ta önlükleri tükenen bazı hemşireler, Kovid-19'dan koruna bilmek için çöp poşeti giyerek görevlerine devam etti. Facebook hesabından paylaşılan fotoğrafın altında ''Hastanede laboratuvar önlüğü kalmadı. Maske de yok ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar takıyoruz.'' ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
ABD'de hemşireler çöp poşetinden yaptıkları önlükleri kullanıyorlar.
ABD'de hemşireler çöp poşetinden yaptıkları önlükleri kullanıyorlar.

ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta önlükleri tükenen bazı hemşireler çöp poşetlerinden yaptıkları önlükleri giydi.

ÇÖP POŞETİNDEN ÖNLÜK YAPTILAR

Mount Sinai West hastanesinin hemşireleri, önlük haline getirdikleri çöp poşetlerini giyerek fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

MASKE SIKINTISI YAŞIYORLAR

  • Facebook hesabından paylaşılan fotoğrafın altında ''Hastanede laboratuvar önlüğü kalmadı. Maske de yok ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar takıyoruz.'' ifadeleri yer aldı.
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı da 68 bin 572'e ulaştı.

Ülke genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 50'sinin bulunduğu New York'ta ise vaka sayısı 30 bini geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı tütün ürünlerinden üretilen sigaraların ÖTV oranları yüzde 80'e çıkarıldı
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı tütün ürünlerinden üretilen sigaraların ÖTV oranları yüzde 80'e çıkarıldı

ABD'de koronavirüs tablosu giderek kötüleşiyor: Bin can kaybı, 70 bin vaka
DÜNYA
ABD'de koronavirüs tablosu giderek kötüleşiyor: Bin can kaybı, 70 bin vaka

İşte Türkiye dayanışması: Davranışlarıyla tüm topluma örnek oldular
DÜNYA
İşte Türkiye dayanışması: Davranışlarıyla tüm topluma örnek oldular

İBB’den koronaya davetiye: Yolcular bırakın sosyal mesafeyi adım atamıyor
GÜNDEM
İBB’den koronaya davetiye: Yolcular bırakın sosyal mesafeyi adım atamıyor

En erken tedbir alan ülkeyiz: Salgın her şeyi değiştirecek
GÜNDEM
En erken tedbir alan ülkeyiz: Salgın her şeyi değiştirecek

Evde zaman nasıl geçer? Uzman Psikolog Filiz Çoban'dan tavsiyeler
DÜNYA
Evde zaman nasıl geçer? Uzman Psikolog Filiz Çoban'dan tavsiyeler

Savunma sanayiinden medikal atılım: Yerli serum ve solunum cihazı yolda
HAYAT
Savunma sanayiinden medikal atılım: Yerli serum ve solunum cihazı yolda

Koronavirüs Gaziantep’e dışarıdan giremeyecek
GÜNDEM
Koronavirüs Gaziantep’e dışarıdan giremeyecek

Yaşlılarımızı unutmuyoruz : Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında
DÜNYA
Yaşlılarımızı unutmuyoruz : Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında

Aşı yarışına Türkiye de katıldı: 6 üniversite ve bir merkez çalışmalara başladı
DÜNYA
Aşı yarışına Türkiye de katıldı: 6 üniversite ve bir merkez çalışmalara başladı
Abone Ol Google News
ABDde hastanede skandal

ABD'de hastanede skandal

​Önlükleri tükenen hemşireler korunmak için çöp poşeti giydi.
Bazı sigaralarda ÖTV yüzde 80 oldu

Bazı sigaralarda ÖTV yüzde 80 oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla tütün ürünlerinde yeni karar.
Hastaneden kaçtı

Hastaneden kaçtı

Koronavirüs şüphelisi bir kenti ayağa kaldırdı.
İşte Türkiye dayanışması

İşte Türkiye dayanışması

Ülkemizin her noktasında ayrı bir iyilik seferberliği başladı.
Askeri fabrikada seferberlik

Askeri fabrikada seferberlik

MSB'ye ait fabrikada koronavirüse karşı ilaç üretilecek.
ABD'de tablo kötüleşiyor

ABD'de tablo kötüleşiyor

Can kaybı bini geçti, vaka sayısı 70 bine yaklaştı.
İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

​Malatya BB Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte veilaçlama çalışmaları hakkında konuştu
En erken<br>tedbir alan ülkeyiz

En erken
tedbir alan ülkeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün video konferans ile G20 Zirvesi'ne katılacak.

Evde<br>zaman nasıl geçer?

Evde
zaman nasıl geçer?

Karantina döneminde çocuk psikolojisine ilişkin tavsiyeler.
Bozkırda <br>bilgeleşen bir ruh

Bozkırda
bilgeleşen bir ruh

#EvdeKalTürkiye hep birlikte #KutluOkuyoruz
Medikal atılım

Medikal atılım

​Savunma sanayi kuruluşlardan yerli serum ve solunum cihazı.
Kargolara ve tuvaletlere dikkat!

Kargolara ve tuvaletlere dikkat!

​Doç. Dr. Murat Sütçü merak edilen 5 soruyu yanıtladı.
ABD'de virüs krizi

ABD'de virüs krizi

​Silah satışları yüzde 800 arttı, stoklar tükendi.
Katillerine müebbet

Katillerine müebbet

Kral Selman'a kadar uzanan ağda bulunan 20 kişi için müebbet talebi.
İspanya da<br>Çin'i geçti

İspanya da
Çin'i geçti

3 bin 434 kişi hayatını kaybetti, NATO'dan yardım istendi.
Sıkı önlem

Sıkı önlem

Terörden temizlenen bölgelerde ​tedbirler tam ve eksiksiz olarak uygulanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.