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AMERİKA

ABD'de hastanelerde yer kalmadı: Cesetleri mahkumlar taşıyor

ABD'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı rekor bir seviyeye ulaştı. Koronavirüse yakalananların sayısı ise 11 milyonu geçti. Ülkede El Paso hapishanesindeki mahkumların, saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Cesetleri mahkumları taşıyor.
Cesetleri mahkumları taşıyor.

ABD'de koronavirüs vaka ve ölümleri hızla artıyor. Son verilere göre koronavirüs vaka sayısı 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.

ABD'de koronavirüsten ölenleri taşıyacak insan bulamayınca saati 2 dolara mahkumlara taşıtmaya başladılar
OYNAT 00:39
ABD'de koronavirüsten ölenleri taşıyacak insan bulamayınca saati 2 dolara mahkumlara taşıtmaya başladılar
ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede rekor seviyeye çıkan koronavirüs nedeniyle El Paso hapishanesindeki mahkumların, saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.


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SAATTE 2 DOLAR
Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati iki dolara, koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardından bir çok kişi olaya tepki gösterdi.

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11 MİLYONU AŞTI
ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı.

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