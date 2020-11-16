ABD'de hastanelerde yer kalmadı: Cesetleri mahkumlar taşıyor

ABD'de koronavirüs vaka ve ölümleri hızla artıyor. Son verilere göre koronavirüs vaka sayısı 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.
SAATTE 2 DOLAR
Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati iki dolara, koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardından bir çok kişi olaya tepki gösterdi.
11 MİLYONU AŞTI
ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı.