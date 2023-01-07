ABD’de havalimanındaki el bagajının içinde boa yılanı tespit edildi

Belgesel için kendini anakondaya yem etti: Canlı canlı yuttu

Anakonda yılanı insan yer mi?Anakonda zor durumda kaldığında, insanları tüketmeyi de tercih edebilir. Ancak normalde anakondanın beslenme düzeninde insan türü bulunmuyor. Anakonda av sırasında genellikle, çok fazla savaşmayan türleri tercih ediyor.

Anakondamım özellikleri neler? Anakondanın özelliği nedir?anakonda nedir ile ilgili görsel sonucuAnakonda, Ağaçlara iyi tırmanır ve suda iyi yüzücüdür.Çoğunlukla kıyılardaki ağaçların üzerinde bulunur. Diğer boa yılanları gibi zehirsizdir. Anakondalar tek seferde 30-80 arası yumurta bırakabiliyorlar. Yumurtadan çıktıktan sonra, anakondalar yüzebilir, avlanabilir durumdadır.

Anakonda nedir?Güney Amerika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan, boagillerden, çok uzun ve iri, avını sarıp sıkarak öldüren, çok güçlü bir yılan.

Araştırmacı deneyin ardından yılanın hayatta kaldığını ve kendini iyi hissettiğini de sözlerine ekledi.

Roselie yılanın karnından nasıl çıktığıyla ilgili ayrıntı vermedi.

Araştırmacı Son hatırladığım yüzümün önünde ağzını genişçe açmış bir yılandı. Bunun ardından her şey karanlığa büründü dedi.

HER ŞEY KARANLIĞA BÜRÜNDÜDev yılanın karnında bir saat bulunan Paul Rosolie deneyinin temel amacının tropik Amazon ormanların yok oluşuna dikkat çekmek olduğunu açıkladı.

Eaten Alive (Canlı yenilen) programı için Anakonda yılanı tarafından yutulan Paul Rosolie yılanın karnında ne hissettiğini anlattı.

Belgesel için kendini anakondaya yem etti: Canlı canlı yuttu

Belgeselci Paul Rosolie Güney Amerika'da 6 metre uzunluğundaki yeşil anakonda yılına tarafından canlı canlı yutuldu. O anlar ekibi tarafından böyle kaydedildi. Dehşet dolu anlar sosyal medyaya yüklendiği andan itibaren rekor kırdı. Peki, Anakonda nedir, özellikleri neler? Anakonda yılanı insan yer mi? Anakonda yılanı nerede yaşar, neyle beslenir? Ayrıntılar haberimizde...