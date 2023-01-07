Dünya ABDde havalimanındaki el bagajının içinde boa yılanı tespit edildi
AMERİKA

ABD’de havalimanındaki el bagajının içinde boa yılanı tespit edildi

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), dün açıklama yaparak Florida eyaletinde bir havalimanının X-ray cihazıyla bir el bavulun içinde 1 metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
ABD’de havalimanındaki el bagajının içinde boa yılanı tespit edildi
TSA Sözcüsü Lisa Farbstein olayın 15 Aralık’ta meydana geldiğini belirterek sosyal medyadan X-ray cihazından alınan görseli paylaştı.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi, dün açıklama yaparak Florida'nın Tampa Uluslararası Havalimanı'nda ismi açıklanmayan kadın bir yolcunun el bagajında bir metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini duyurdu.

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TSA Sözcüsü Lisa Farbstein olayın 15 Aralık’ta meydana geldiğini belirterek sosyal medyadan X-ray cihazından alınan görseli paylaştı. Sözcü açıklamasında “Uçakta yılan mı? Bu, geçen ay bir seyahat çantasında olan bir boa yılanı olan Bartholomew'in TSA röntgeni. Kadın, yılanın duygusal destek evcil hayvanı olduğunu iddia etti” ifadelerini kullandı.

Belgesel için kendini anakondaya yem etti: Canlı canlı yuttu
FOTOĞRAF 31
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Eaten Alive (Canlı yenilen) programı için Anakonda yılanı tarafından yutulan Paul Rosolie yılanın karnında ne hissettiğini anlattı.
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Araştırmacı NBCde yayımlanan Today talk Show programına katıldı.
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HER ŞEY KARANLIĞA BÜRÜNDÜDev yılanın karnında bir saat bulunan Paul Rosolie deneyinin temel amacının tropik Amazon ormanların yok oluşuna dikkat çekmek olduğunu açıkladı.
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Araştırmacı Son hatırladığım yüzümün önünde ağzını genişçe açmış bir yılandı. Bunun ardından her şey karanlığa büründü dedi.
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ANAKONDANIN KARNINDA 1 SAATAraştırmacı Roselie, Anakonda yılanının karnında toplam bir saat geçirdi.
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Roselie yılanın karnından nasıl çıktığıyla ilgili ayrıntı vermedi.
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Araştırmacının bu deneyi gerçekleştireceğini duyurmasının ardından hayvan koruyucusu PETA örgütü program yapımcılarını kınadı.
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PETAnın açıklamalarını yorumlayan Roselie kurumun yılanın sağlığıyla ilgili kaygılarını paylaştığını söyledi.
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Araştırmacı deneyin ardından yılanın hayatta kaldığını ve kendini iyi hissettiğini de sözlerine ekledi.
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Anakonda nedir?Güney Amerika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan, boagillerden, çok uzun ve iri, avını sarıp sıkarak öldüren, çok güçlü bir yılan.
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Anakondamım özellikleri neler? Anakondanın özelliği nedir?anakonda nedir ile ilgili görsel sonucuAnakonda, Ağaçlara iyi tırmanır ve suda iyi yüzücüdür.Çoğunlukla kıyılardaki ağaçların üzerinde bulunur. Diğer boa yılanları gibi zehirsizdir. Anakondalar tek seferde 30-80 arası yumurta bırakabiliyorlar. Yumurtadan çıktıktan sonra, anakondalar yüzebilir, avlanabilir durumdadır.
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Anakonda yılanı insan yer mi?Anakonda zor durumda kaldığında, insanları tüketmeyi de tercih edebilir. Ancak normalde anakondanın beslenme düzeninde insan türü bulunmuyor. Anakonda av sırasında genellikle, çok fazla savaşmayan türleri tercih ediyor.
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İşte yılanın canlı canlı yuttuğu o anlar...
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Belgesel için kendini anakondaya yem etti: Canlı canlı yuttu
Belgeselci Paul Rosolie Güney Amerika'da 6 metre uzunluğundaki yeşil anakonda yılına tarafından canlı canlı yutuldu. O anlar ekibi tarafından böyle kaydedildi. Dehşet dolu anlar sosyal medyaya yüklendiği andan itibaren rekor kırdı. Peki, Anakonda nedir, özellikleri neler? Anakonda yılanı insan yer mi? Anakonda yılanı nerede yaşar, neyle beslenir? Ayrıntılar haberimizde...


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