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Dünya ABDde hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü
AMERİKA

ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü

ABD'nin New York şehrinde bir cezaevindeki siyahi mahkumun, hücresinde biber gazıyla müdahale edilmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, yıkıcı hale dönüştüğü, kendisine ve etrafındakilere potansiyel olarak zararlı hale geldiği belirtilen Floyd’a, görevli personelin biber gazıyla müdahale ettiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
The Metropolitan Detention Center Brooklyn, New York.
The Metropolitan Detention Center Brooklyn, New York.

Federal Cezaevleri Bürosundan yapılan açıklamada, Brooklyn'deki cezaevinde 35 yaşındaki Jamel Floyd adlı mahkumun, hücrenin içinde barikat kurduğu ve hücre kapısının camını kırmak için metal bir nesne kullandığı belirtildi.

  • Açıklamada, yıkıcı hale dönüştüğü, kendisine ve etrafındakilere potansiyel olarak zararlı hale geldiği belirtilen Floyd’a, görevli personelin biber gazıyla müdahale ettiği kaydedildi.

Müdahalenin ardından tepkisiz kalan Floyd'un hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, siyahi mahkumun burada hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor
OYNAT 00:58
George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor
ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. George Floyd'un ölümü ne yazık ki ne ilk ne de son. George Floyd'dan önce ABD'de birçok siyahi vatandaş suçsuz oldukları halde polis tarafından şiddet kullanılarak öldürüldü.


Yaşanan olay, yankıları hala devam eden George Floyd cinayetini anımsattı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde dolandırıcılık şüphesiyle polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

  • Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

  • Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.
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