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Dünya

ABD'de hükümet yetkililerine sosyal medya kısıtlaması

ABD' de federal yargıç, Başkan Joe Biden yönetiminden bazı üst düzey görevlilerin, paylaşımların silinmesi için anayasaya aykırı şekilde baskı uyguladığı gerekçesiyle sosyal medya şirketleriyle görüşmelerini ve iletişim kurmalarını kısıtladı.

10:35 . 5/07/2023 الأربعاء
AA
Biden yönetimi yetkilileri sosyal medya şirketleriyle görüşemeyecek.

Biden yönetimi yetkilileri sosyal medya şirketleriyle görüşemeyecek.

Yargıç Terry Doughty, ABD Sağlık Bakanlığı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin, sosyal medya şirketleriyle kurdukları ilişkilere bazı sınırlamalar getiren karara imza attı.


Anayasaya aykırı şekilde baskı uygulanıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı Doughty'nin söz konusu kararı,
"Louisiana ve Missouri'deki bölge başsavcılarının, Biden yönetimini, çevrim içi ortamlarda istenmeyen paylaşımların silinmesi için teknoloji şirketlerine anayasaya aykırı şekilde baskı uyguladığı"
iddiasıyla açtıkları davaya yanıt olarak geldi.

Kısıtlama kararına göre, Biden yönetimi yetkilileri, sosyal medya yöneticileriyle "içeriğin kaldırılması, silinmesi, gizlenmesi veya azaltılmasına yönelik, baskı veya teşvik amacıyla" e-posta, mektup, telefon veya kısa mesaj yoluyla görüşme yapamayacak.


ABD'de açılan birçok farklı davanın yanı sıra Kongre oturumlarında, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri de Biden yönetimini sosyal medyaya baskı uygulamakla suçlamıştı.


Kongrenin Cumhuriyetçi üyeleri, Demokrat yetkililerin sosyal medya şirketleriyle, Kovid-19 aşıları, halk sağlığı önlemleri, seçim bütünlüğü ve diğer konularla ilgili içeriğin kaldırılmasına ilişkin kurduğu ilişkilerin, ABD Anayasasının 1. maddesiyle koruma altına alınan ifade özgürlüğünü kısıtladığını savunmuştu.



#ABD
#sosyal medya
#Joe Biden
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