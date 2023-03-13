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Dünya

ABD'de iflas paniği: Hazine Bakanı Yellen SVB için kurtarma paketine sıcak bakmadı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) kurtarılmayacağını ancak mevduat sahiplerini korumak için çalıştıklarını ifade etti.

00:11 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen.

Bakan Yellen, CBS televizyonuna verdiği röportajda, SVB çevresindeki gelişmeler ve ABD bankacılık sistemindeki endişelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Amerikan bankacılık sisteminin güvenli ve iyi sermayelendirilmiş olduğunu belirten Yellen, yaşanan durumu ele almak için uygun politikaları tasarlamak üzere tüm hafta sonu bankacılık düzenleyicileriyle çalıştığını aktardı.


Yellen, bir bankada yaşanan sıkıntıların sağlam olan diğer bankalara yayılmamasından emin olmak istediklerini kaydetti.


Durumun sektörü korumak için banka kurtarma paketlerine yol açan yaklaşık 15 yıl önceki finansal krizden çok farklı olduğunu vurgulayan Yellen, "Bunu (Kurtarma paketi) bir daha yapmayacağız. Ancak mevduat sahipleri konusunda endişeliyiz ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık." ifadesini kullandı.


2008'den bu yana en büyük iflas


Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası geçen hafta, hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.


Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.


ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.


SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.


ABD'nin 16. büyük bankası olan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşmıştı.




#ABD
#Silikon Vadisi
#İflas
#Janet Yellen
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ABD'de iflas paniği: Hazine Bakanı Yellen SVB için kurtarma paketine sıcak bakmadı
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