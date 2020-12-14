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Dünya ABDde iki bakanlığa siber saldırı iddiası
AMERİKA

ABD'de iki bakanlığa siber saldırı iddiası

ABD'de Hazine ve Ticaret Bakanlığına ait e-postalara bir siber saldırı gerçekleştiği iddia ediliyor. Bakanlıklara yapılan sızıntının çok ciddi boyutta olduğu ve Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplandığı belirtiliyor. Beyaz Saray "yabancı bir hükümetin" siber saldırıda bulunulduğunu açıklarken, Washington Post gazetesi söz konusu saldırının ardında Rus hükümeti olduğunu öne sürüyor.

Haber Merkezi AA Reuters
Beyaz Saray, Ticaret ve Savunma bakanlıklarına, &quot;yabancı bir hükümetin&quot; siber saldırıda bulunduğunu iddia ediyor.
Beyaz Saray, Ticaret ve Savunma bakanlıklarına, "yabancı bir hükümetin" siber saldırıda bulunduğunu iddia ediyor.

Rus hackerların ABD Hazine ve Ticaret Bakanlığına ait e-postalara sızdığı iddia ediliyor. Reuters'ın haberine göre gerçekleşen siber saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın ajanslarından birinde bir ihlal tespit edildiği ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ile FBI'dan soruşturma istendiği iddia edildi ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

"YABANCI BİR HÜKÜMET SIZDI"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, yaptığı yazılı açıklamada Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığını duyurdu.

Açıklamada Ullyot, "ABD hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD hükümeti, siber saldırıların arkasında hangi ülkenin olduğunu açıklamadı ancak konuyla bağlantılı isimler Rusya'nın sorumlu olduğunu inanıldığını belirtti. Yetkililer son saldırıların bir ABD siber güvenlik şirketi olan FireEye'de yakın zamanda açıklanan siber saldırıyı da içeren geniş bir saldırı ile bağlantılı olduğunu söyledi.

ARKASINDA RUSYA VAR İDDİASI

Washington Post gazetesi söz konusu saldırının ardında Rus hükümeti olduğunu öne sürdü.

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