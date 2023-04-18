|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD’de iki Çinli "gizli polis karakolu" kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı

ABD’nin New York kentinde Çin uyruklu 2 kişi, Çinli muhalifleri gözetlemek, işbirliği yapmak veya sindirmek için "gizli polis karakolu" kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı.

07:36 . 18/04/2023 Salı
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD’nin New York kentinde Çin uyruklu 2 kişi, Çinli muhalifleri gözetlemek, işbirliği yapmak veya sindirmek için Chinatown semtinde "gizli polis karakolu" kurdukları iddiası ile gözaltına alındı.


Savcılar, 61 yaşındaki Liu Jianwang ve 59 yaşındaki Chen Jinping adlı şüphelilerin ABD makamlarını bilgilendirmeden Çin hükümeti adına casusluk yapmak, komplo kurmak ve adaleti engellemekle suçlandığını ifade ederek, ilerleyen saatlerde Brooklyn Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacaklarını belirtti.


Savcı Breon Peace yaptığı açıklamada, "Bu kovuşturma, Çin hükümetinin New York şehrinin ortasında gizli bir polis karakolu kurarak ulusumuzun egemenliğini alenen ihlal ettiğini ortaya koyuyor" dedi.

Savcılar, Liu'nun 2018'de Çin tarafından kaçak olarak kabul edilen bir kişiyi eve dönmesi için ikna etmeye çalıştığını ve bu kişiyi taciz ve tehdit ettiğini aktardı.


Çin hükümetinin geçtiğimiz sene Liu'dan California'da yaşayan demokrasi yanlısı bir aktivist olarak kabul edilen bir kişinin bulunmasına yardım etmesini istediğini söyleyen savcılar, 2 şüphelinin ayrıca FBI soruşturması altında olduklarını öğrendikten sonra Çinli bir hükümet yetkilisiyle yaptıkları görüşmelere ilişkin kayıtları sildiklerini itiraf ettiklerini aktardı.




#ABD
#Çin
#gizli polis karakolu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.