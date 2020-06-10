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Dünya ABDde ırkçılığın sözlük tanımı tartışılıyor
AMERİKA

ABD'de ırkçılığın sözlük tanımı tartışılıyor

ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından düzenlenen eylemlerin kitlesel protestolara dönüşmesiyle ırkçılığın tanımı üzerine yeni tartışmalar başladı. ABD'de Merriam-Webster sözlüğünün editörlüğü, Missourili bir kadının şikayeti üzerine ‘ırkçılık’ kelimesinin tanımını güncelleme kararı aldı.Drake Üniversitesinden yeni mezun 22 yaşındaki Kennedy Mitchum, Merriam-Webster'a, sözlükte ırkçılık kelimesinin tanımına, ‘sistematik zulüm’ referansının dahil edilmesi talebiyle bir e-posta gönderdi.

Haber Merkezi Diğer
ABD'de ırkçılık tartışmaları gündemde.
ABD'de ırkçılık tartışmaları gündemde.

Irkçılık tartışmalarının alevlendiği ABD'de Merriam-Webster sözlüğünün editörlüğü, Missourili bir kadının şikayeti üzerine ‘ırkçılık’ kelimesinin tanımını güncelleme kararı aldı.

ABD basınındaki haberlere göre, Drake Üniversitesinden yeni mezun 22 yaşındaki Kennedy Mitchum, Merriam-Webster'a, sözlükte ırkçılık kelimesinin tanımına, ‘sistematik zulüm’ referansının dahil edilmesi talebiyle bir e-posta gönderdi.

Mitchum, 189 yıllık şirketin kendisine cevap vermesine şaşırdığını dile getirirken, karşılıklı birkaç yazışmadan sonra Merriam-Webster editörlüğü, revizyona ihtiyaç duyulduğunu kabul etti.

Editörlüğün ırkçılık tanımını revize etme kararını, ABD'de siyah George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapında gösterilerin düzenlendiği dönemde alması dikkati çekti.

‘Belirli bir grup insan için zulüm sistemi’

Kennedy Mitchum, basına yaptığı açıklamada, yazışmalarda, sözlükte ırkçılığın mevcut tanımının, gerçekte dünyada yaşananları temsil etmediğini anlatmayı sürdürdüğünü belirterek "Gerçek hayatta yaşanan ırkçılık sadece bir ön yargı değil. Bu sadece 'Herhangi birinden hoşlanmıyorum' demek değil. Belirli bir grup insan için zulüm sistemi" ifadesini kullandı.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

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