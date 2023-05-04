ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifade karar metninden çıkarıldı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, "Daha fazla para politikası kısıtlaması gerekirse daha fazlasını yapmaya hazırız." dedi.