Dünya ABDde karaya yanaşmasına izin verilmeye gemiye havadan test kiti atıldı
AMERİKA

ABD'de karaya yanaşmasına izin verilmeye gemiye havadan test kiti atıldı

ABD’nin San Francisco açıklarında demir atan Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Mürettebat ve yolcular, 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
ABD'de bir yolcusu koronavirüsten ölen gemiye havadan test kiti bırakıldı.
ABD'de bir yolcusu koronavirüsten ölen gemiye havadan test kiti bırakıldı.

Grand Princess lüks yolcu gemisinde bulunan 71 yaşındaki kişi gemiden ayrıldıktan sonra California eyaleti sınırları içinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Planlanmış yolculuğunu iptal eden Grand Princess gemisi San Francisco açıklarında demir attı.

Grand Princess adlı lüks yolcu gemisi.
  • Karaya yanaşmasına izin verilmeyen yolcu gemisinde 2 bin 383 yolcu ve bin 100 mürettebat bulunuyor. Bazı yolcular odalarına kapanırken, koronavirüse maruz kaldığından şüphe edilen yolculara test yapılması için California Ulusal Güvenlik görevlileri helikopter ile gemiye Kovid-19 test kiti bıraktı.

Geminin karaya yanaşmasına izin verilmiyor.

  • Lüks yolcu gemisinin sahibi olduğu firmadan yapılan yazılı açıklamada, "Halk sağlığı yetkilileri, tüm test sonuçları alınana kadar hiçbir yolcunun karaya çıkmasına izin verilmeyeceğini bildirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Grand Princess gemisi San Francisco açıklarında demir attı.

Gemide bulunan tıbbi görevliler tarafından koronavirüse maruz kaldıklarından şüphe edilen yolculara testler uygulanacak ve örnekler yine helikopter ile Richmond kentinde bulunan laboratuvara gönderilecek. ABD Senatosu koronavirüs ile savaşmak için 8,3 milyar dolarlık bütçe ayırdığını açıkladı.

Gemiye koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı.

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