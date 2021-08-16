ABD'de kâbus geri döndü: Katil eşek arılarıyla mücadele işe yaramıyor

ABD’de Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı (WSDA) yetkilileri halk arasında katil arılar olarak bilinen Asya dev eşek arılarının yıllarca süren mücadeleye rağmen geri döndüklerini açıkladı. NTV'nin haberine göre; Yapılan açıklamada, eyaletin kuzeybatısında yer lana Whatcom Country’de yaşayan bir sakinin 11 Ağustos’ta canlı bir böceği gördüğü belirtildi.

Söz konusu kasaba, yetkililerin 200 kraliçe arı da dahil olmak üzere 500 canlı örnek içeren ilk Asya dev eşek arısı yuvasının Ekim 2020'de ortadan kaldırıldığı alandan 320 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

WSDA’dan yönetici entomolog (böcek bilimci) Sven Spichiger "Bu eşek arısı geçen yıl gördüğümüz davranışın aynısını sergiliyor, yaban arısı yuvalarına saldırıyor. Etrafınızda kağıt yaban arısı yuvaları varsa onlara göz kulak olun ve gördüğünüz Asya dev eşek arılarını bildirin. Uçtukları yönü de not edin” dedi.

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CANLI TUZAKLAR KURULACAK

Bununla birlikte WSDA, canlı bir Asya dev eşek arısı yakalamak, etiketlemek ve yuvaya kadar takip etmek amacıyla canlı tuzaklar kuracağını söyledi. Buna ek olarak, Kanada’da British Columbia eyaleti, iki ülke arasındaki sınırdan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta tuzaklar kuracak.

BAL ARILARININ KOVANLARINI YOK EDİYOR

Uzmanlar yeni bulgunun, akarlar, hastalıklar, böcek ilaçları ve yiyecek kaybı nedeniyle halihazırda kuşatma altında olan bal arılarının tüm kovanlarını yok edebilen bu istilacı türü bulmak için halkın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Geçen yılın sonlarında Washington eyaletinde ilk kez bulunan Asya kökenli katil eşek arısı yuvası, büyük bir operasyonla yok edilmişti.

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Özel ekipler kurulmuştu

Operasyonu yöneten Spichiger, kızılağacın tepesine kurulan yuvanın etrafının önce özel elbiseler giymiş ekip tarafından ince plastiklerle sarıldığını, daha sonra bırakılan küçük delikten çıkmak isteyen eşek arılarının yakalandığını açıklamıştı. Spichiger, yuvadan çıkmak istemeyen katil eşek arılarının karbondioksit verilerek boğulduğunu, ardından vakumlanarak yukarıya çekildiğini, yuvanın da en son köpük basılarak tamamen kapatıldığını söyledi.