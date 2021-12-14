Dünya ABDde kış kasırgaları 9 kat daha güçlü hale gelebilir
AMERİKA

ABD'de kış kasırgaları 9 kat daha güçlü hale gelebilir

Amerikan Jeofizik Birliği Konferansı’nda yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Karbondioksit oranının artmaya devam etmesi sonucunda, ABD'de ciddi yıkım ve can kayıplarına neden olan kış kasırgalarının, bu yüzyılın sonunda 9 kat daha güçlü hale gelebileceğini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
ABDde kış kasırgaları 9 kat daha güçlü hale gelebilir
Arşiv.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, küresel iklim değişikliği nedeniyle Dünya’nın ısınmasıyla ülkedeki kış kasırgalarının daha güçlü hale gelebileceği belirtildi. Karbondioksit oranının artmaya devam etmesi durumunda, ABD eyaletlerinde ciddi yıkım ve can kayıplarına neden olan kış kasırgalarının, bu yüzyılın sonunda 9 kat daha güçlü hale gelebileceğini ortaya koydu.

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Mayfield şehrini vuran kasırgadan önce kaleme alınan araştırma, küresel ısınmayla birlikte iklim değişikliklerinin sonuçlarının görülmeye başlandığı son dönemlerde kasırgaların sıklığına değil, yıkıcı gücüne odaklandı.

Arşiv.
Arşiv.

Çalışmanın yazarı Illinois Üniversitesi Atmosfer Bilimleri Başkanı Jeff Trapp, gelecekte, mevcut iklim şartlarında daha önce deneyimlenmeyen çok güçlü doğa olaylarının yaşanma potansiyeli olduğunu ifade etti.

Trapp, araştırmasında, kış fırtınalarının niteliğine dair radikal değişikleri tespit ederken sıcaklık artışıyla beraber rüzgar hızı, dönüşü ve yol uzunluğunu dahil ettiği bir formül kullandığında rüzgar hızının yaklaşık yüzde 14, gücünün ise 9 kat arttığı sonucuna ulaştı.

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