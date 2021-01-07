ABD’de Kongre baskınında öldürülen kadının kimliği ortaya çıktı: Şehit ilan ettiler

CNN muhabiri: Ortadoğu'ya yaptığımız çağrıları ABD'deki olaylar üzerinden Erdoğan bize yapıyor

CNN International muhabiri Clarrisa Ward ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan demokrasi ve itidal çağrılarına ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Ward 'Türkiye açıkçası düşmanımız değil. Son dönemde anlaşmazlıklarımız oldu. Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil' ifadelerini kullandı.