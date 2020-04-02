Dünya ABDde korkutan rakam Bin 47 kişi daha koronavirüsten öldü
KORONAVİRÜS

ABD'de korkutan rakam: Bin 47 kişi daha koronavirüsten öldü

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1047 artarak 5 bin 137'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Salgının etkili olduğu ülkeler listesinde dünyada ilk sırada bulunan ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artışla 216 bin 722'ye, ölü sayısı da 1047 artarak 5 bin 137'ye çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 110 bin 574 vakayla İtalya ve 110 bin 238 vakayla İspanya takip ediyor.

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New York, salgının merkezi olmaya devam ediyor

ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkisini gösterdiği bölgeler olarak New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.

New York eyaletinde dün 76 bin 49 olan vaka sayısı 7 bin 997 artışla bugün 84 bin 46'ya çıkarken, New York'u 22 bin 225 vakayla New Jersey, 9 bin 907 vakayla California takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 2 bin 220 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 355 ile New Jersey ve 335 ile Michigan eyaletleri izliyor.

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