Dünya ABDde koronavirüs bilançosu artıyor Ölü sayısı 59a çıktı
AMERİKA

ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor: Ölü sayısı 59'a çıktı

ABD'de cumartesi 49'dan 58'e yükselen yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, bu sabah 59 olarak güncellendi. Panik nedeniyle süpermarketlerde büyük bir alışveriş yoğunluğu yaşanırken, birçok market erken saatte kapatma kararı aldı. İç seyahatlerin de kısıtlanması ihtimaline karşı birçok havalimanında uzun kuyruklar ve yoğun kalabalık oluştu.

Haber Merkezi AA
ABD'de Kovid-19 paniği büyüyor.
ABD'de Kovid-19 paniği büyüyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 59'a yükselirken, salgının Amerikan halkı arasında neden olduğu panik süpermarket ve havalimanlarında gözlendi.

  • Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden birçok kaynak, cumartesi 49'dan 58'e yükselen ölü sayısını bu sabah 59 olarak güncelledi.

Oregon eyaletinde, bu sabah 70 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 salgınından öldüğü bildirildi.

En çok ölüm vakası Washington'da

Birçok eyalette dünden bu yana ilk ölüm vakaları açıklanırken, "en çok ölü" vakasının ise Washington'da yaşandığı bildirildi.

  • Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde 40 kişi virüs salgınında hayatını kaybederken, bu sayıyı 5 ölüyle Californiya eyaleti takip ediyor.

Diğer taraftan, Washington'da 607 vaka tespit edilirken; New York'ta 524, California'da ise toplam 378 Kovid-19 vakasına rastlandığı ifade ediliyor.

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Süpermarketler erken kapanıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs paniği, halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı.

  • Birçok eyalette süpermarketlerin rafları boşaltılırken; ABD'de Wallmart, Aldi, Harris Teeter, Giant ve H-E-B gibi süpermarketler çalışma saatlerini değiştirdi ve yerel saatle 24.00 yerine "20.00-21.00"de kapatma karar aldı.

Havalimanlarında yoğunluk artıyor

ABD yönetiminin birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getirmesinin ardından, "iç hatlarda da çeşitli kısıtlamalara gidilebileceği" yorumları üzerine insanlar havalimanlarına akın etti.

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Birçok havalimanındaki uzun kuyruklar ve yoğun kalabalıklara ilişkin sosyal medyadan görüntüler paylaşılıyor. Yoğunluğun hafta içi de devam etmesi bekleniyor.

16 eyalette okullar tatil

ABD'de virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı bildirilmişti.

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İngiltere ve İrlanda da yasak listesine girdi

  • Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alan ABD yönetimi, dün İrlanda ve İngiltere'yi de yasak listesine eklemişti.
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Hayat

Esra Elönü'nün vefat eden babası Şaban Elönü’nün Adli Tıp Raporu: Koronavirüs değil doğal ölüm

Gazeteci-Yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü (63) Umreden döndükten bir gün sonra evinde hayatını kaybetti. Umreden geldikten sonra kendisini evinde 14 gün karantinaya alan Elönü’nün Pazar sabahı yatağında vefat ettiği anlaşıldı. Aile üyeleri Şaban Elönü’nün ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna başvurdu. Ali Tıp, Şaban Elönü’den alınan örnekleri tetkik etti ve ölüm sebebinin sosyal medyada da iddia edildiği gibi Koronavirüsten olmadığını belirledi. Yeni Şafak’ın elde ettiği Adli Tıp raporunda Şaban Elönü’nün ölüm şekli “bulaşıcı olmayan hastalık (doğal ölüm)” olarak ifade edildi. Esra Elönü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüs şüphesiyle ilgili çok soru aldığını ancak babasının test sonucunun negatif olduğunu belirtti.

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