ABD'de koronavirüs korkusu 35 bin dolara patladı: Markette ürünlerin üstüne öksüren kadın paniğe neden oldu ABD'de Pensilvanya eyaletindeki bulunan marketin sahibi, bir kadının yiyeceklerin üzerine kasten öksürmesi üzerine, ''koronavirüs bulaşmış olabilir'' korkusu ile 35 bin dolar (224 bin TL) değerindeki ürünü çöpe attı.Çalışanların hızla marketin dışına çıkardığı kadın polis tarafından tutuklandı. Market sahibi, ürünlerin üstüne öksüren kadına koronavirüs testi yapılması gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 04:04 Son Güncelleme: 27 Mart 2020, 04:07 AA