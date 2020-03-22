Dünya ABDde koronavirüs tedevisi gören kadına 35 bin dolarlık fatura kesildi Genç kadın yaşadığı şok sürecini anlattı
AMERİKA

ABD'de koronavirüs tedevisi gören kadına 35 bin dolarlık fatura kesildi: Genç kadın yaşadığı şok sürecini anlattı

Amerika Birleşik Devletlerinde Başkan Trump her ne kadar ülkede yapılan koronavirüs testlerinin ücretsiz hale getirilmesine yönelik yasayı onaylasa da hastanelerde koronavirüs tedavisi gören hastalara çok yüklü miktarda faturalar kesiliyor. ABD'de koronavirüs teşhisi konulduktan sonra hastanede tedavi gören Danni Askini isimli bir kadın tedavisi sonrasında tam 35 bin dolarlık (229 bin 250 TL) bir faturayla karşılaştı. Yaşadıklarını kişisel Twitter hesabından paylaşan ve gelen fatura sonrasında şok olan kadın ''Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu." ifadelerini kullandı. Danni Askini virüsü atlattığını ancak bu paranın devlet destekli sigorta sistemi tarafından ödenmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için tedavi gören bir kadına yaklaşık 35 bin dolar (229 bin 250 TL)fatura çıkması şaşkınlık yarattı.

Sağlık sisteminin pahalılığı nedeniyle sık sık eleştirilen ABD'deki hastane faturaları Kovid-19 salgını nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.

Zaturre teşhisi koyup eve gönderdiler

Danni Askini

ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan ve daha sonrasında tedavi olan Danni Askini isimli bir kadın yaşadığı süreci Twitter hesabından paylaştı.

Nefes darlığı, ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi belirtileri olan Askini, ilk olarak Boston'da bir hastanenin acil servisine gittiğini ve burada kendisine "zaturre" olabileceği ve evine gidebileceğinin söylendiğini anlattı.

3 gün sonra teşhis kondu

Fotoğraf: Arşiv

Belirtilerinin sürmesi ve kötüleşmesi üzerine iki kere daha hastaneye gittiğini ve son gidişinde kendisine Kovid-19 testi yapıldığını belirten Askini, testten 3 gün sonra aldığı sonuçlarda kendisinde virüse rastlandığını kaydetti.

Tam değerinde 229 bin 250 TL fatura!
Donald Trump

Test ve tedavi sürecinde sağlık sigortası olmadığına ve o dönem Başkan Donald Trump'ın testlerin ücretsiz olmasını öngören yasayı onaylamadığına işaret eden Askini, "Daha sonra önüme 34 bin 927 dolarlık bir fatura geldi. Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu." ifadelerini kullandı.

Sağlık sigortasına başvurdu

Virüsü atlattığını ancak yine de tedbiri elden bırakmadığını kaydeden Askini, söz konusu ücretin karşılanması için devlet destekli sağlık sigortasına (Medicaid) başvurduğunu ve bekleme sürecinde olduğunu aktardı.

ABD'de Kovid-19 tedavisi süreci nasıl işliyor?

Fotoğraf: Arşiv

ABD'de Kovid-19 testleri, Trump'ın imzaladığı yasa tasarısının ardından ücretsiz hale getirildi.

Ancak yine de ilk muayene ve tedavi süreci için hastalara çıkacak faturanın ne kadar olduğu, testin hangi laboratuvarda yapıldığına, tedavi uygulanan hastaneye ve kişinin sağlık sigortasının kapsamına göre farklılık gösteriyor.

  • Kaiser Family Foundation'ın yayımladığı bir araştırmaya göre, Kovid-19 testleri ve tedavisi için ABD'lilere ortalama 9 bin dolar fatura çıkarken, kişinin tedavi sürecine göre bu rakam 20 bin doları bulabiliyor.

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