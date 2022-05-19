ABD'de kurulan Türkiye karşıtı derneğin kara para ilişkisi: Finans kaynaklarını açıklayamıyorlar

Geçen haziran ayında Washington’da "Türk Demokrasi Projesi" isimli bir dernek faaliyete başladı.

Projenin amacı, sözde, Türkiye’yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve bu sayede Türkiye’nin daha güvenilir bir bölgesel ve uluslararası ortak olabilmesini sağlamak olarak açıklandı.

Amerikan haber kuruluşu The Intercept, ile ilgili analiz haber yayımladı. Haberde, Türkiye karşıtı derneğin kara para ağları ile olan ilişkisine yer verilmesi dikkat çekti.

Eli Clifton ve Murtaza Hussain imzalı haberde, Türk Demokrasi Projesi'nin; İran karşıtı United Against Nuclear Iran (UANI) ve Counter Extremism Project (CEP) yakın ilişkisine vurgu yapıldı.

ABD'nin en büyük kara para ağlarından biri

Türk Demokrasi Projesi'nin yakın ilişkide olduğu bu kuruluşlar için şu ifadeler kullanıldı:

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"Finansman kaynaklarından hiçbirini asla ifşa etmese de, bu kuruluşlar, vergi beyannamelerinin incelemesine göre 2009 ve 2019 yılları arasında 101 milyon doların üzerinde gelir getirerek, bugün faaliyette olan en büyük kara para ve ABD dış politika baskı araçlarından biri haline geldi."

Milyarder Thomas Kaplan ile bağlarına dikkat çekildi

Kurumsal ve hükümet haber sitesi Intelligence Online'da Türk Demokrasi Projesi'nin oluşturulmasıyla ilgili Temmuz 2021'de yayınlanan bir makale, Wallace'ın Wallace'ın İran ile ilgili savunuculuk gruplarının fon sağlayıcısı ve sesli destekçisi olduğu bilinen milyarder yatırımcı Thomas Kaplan ile kapsamlı bağlarına dikkat çekti.

Thomas Kaplan

Dernekte kimler var?

Başkanlığını ABD'nin eski BM Büyükelçisi Mark D. Wallace üstlendi. Yönetimde ise şu isimler yer alıyor:

ABD'li eski senatör Joseph Lieberman, Eski İç Güvenlik Konseyi Bakanı Frances Townsend, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı John Bolton, Eski ABD Başkanı George W. Bush'un kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush, eski ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı David L. Phillips, CIA'in eski İran uzmanı Norman T. Roule, CIA eski Operasyon Direktör Yardımcısı Robert G. Richer, ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi eski Büyükelçi Alejandro D. Wolff, İtalya'nın eski ABD ve İsrail Büyükelçilisi Giulio Terzi di Sant'Agata, danışman ve analist Diliman Abdulkader, yönetici Madeleine Joelson.