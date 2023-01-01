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Dünya

ABD'de kuş gribi ve enflasyon nedeniyle yumurta fiyatları tavan yaptı

Kuş gribinin yeni türü, dünyada etkisini sürdürüyor. ABD'de kuş gribi salgını yumurta üretimini azaltırken, enflasyonun da etkisiyle fiyatlar rekor seviyelere yükseldi. Tarım Bakanlığının gıda fiyatı görünümünü raporuna göre, geçen yıl şubatta başlayan kuş gribi salgınından milyonlarca tavuk etkilendi.

9:44 . 22/01/2023 Pazar
AA
ABD'de kuş gribi etkisini sürdürüyor

ABD'de kuş gribi etkisini sürdürüyor

Tekrarlayan salgınlar nedeniyle yumurta arzında ciddi düşüşler kaydedilirken, ABD yumurta stokları, geçen ay 2022 başına göre yüzde 29 azaldı.

SALGINDAN ETKİLENEN TAVUK SAYISI 43 MİLYONU AŞTI

47 eyalette 60 milyona yakın kuş itlaf edilirken, salgından etkilenen yumurta tavuğu sayısı da 43 milyonu aştı.

Kısıtlı arz, kasım-aralık aylarını kapsayan tatil sezonunda artan taleple birleşince toptan yumurta fiyatları yükseldi. Ayrıca, normalden daha düşük seviyede olan yumurta stokları, yeni yılda fiyatların rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

Geçen yıl aralık ayındaki kabuklu yumurta fiyatları, 2022'nin başına kıyasla yüzde 267, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 210 arttı.

Bir düzine toptan kabuklu yumurta fiyatı geçen yılın başında yaklaşık 1,5 dolar seviyesinde olurken, yıl sonunda 5 doların üzerine çıktı. Geçen yılın son haftasında stokların artmaya başlamasıyla yumurta fiyatlarında hafif düşüş kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, geçen yıl başlayan ve şimdiden 60 milyona yakın kuşu etkileyen kuş gribi virüsünün yayılması, yumurta fiyatlarının yüksek olmasının temel nedenini oluşturdu.

Ayrıca, birçok gıda gibi yumurta da ABD'de yükselen fiyatlardan payını aldı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Aralık 2022'de yumurta fiyatı aylık bazda yüzde 11,1, yıllık bazda da yüzde 59,9 artış gösterdi.

MARKETLER MÜŞTERİLERDEN ÖZÜR DİLİYOR

Marketlerde ise yumurta fiyatları türlerine göre değişiklik gösteriyor. Bazı marketlerde bir düzine organik yumurtanın fiyatı 12 dolara yaklaşırken, organik olmayan yumurtalar 7 dolar civarında alıcı buluyor.

Öte yandan, bazı marketler, yumurta raflarına astıkları notlarda tedarikçilerin fiyatları yükseltmesi nedeniyle yumurta fiyatlarının arttığını belirterek, sınırlı envanter nedeniyle müşterilerinden özür diliyor.

Talebin dengelenmesi, stokların yeniden artmaya başlaması ve enflasyonunu ılımlı seyri nedeniyle yumurta fiyatlarında düşüş öngörülüyor.

#ABD
#kuş gribi
#Yumurta
13 dakika önce
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ABD'de kuş gribi ve enflasyon nedeniyle yumurta fiyatları tavan yaptı
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