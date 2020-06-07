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Dünya ABDde Louisiana için tropik fırtına uyarısı
AMERİKA

ABD'de Louisiana için tropik fırtına uyarısı

Orta Amerika'da sel ve ölümlere neden olan ve şiddetini artırarak ilerleyen tropik fırtına Cristobal'ın pazar günü ABD'nin Louisiana eyaletini etkileyeceği uyarısı yapıldı. Etkili olması beklenen fırtına öncesi acil durum ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Louisiana Valisi John Bel Edwards, pazar günü beklenen fırtına öncesi eyalette "acil durum" ilan etti.

  • ABD Ulusal Kasırga Merkezi ise Cristobal fırtınasının saatteki hızının 50 mile (80 kilometre) ulaştığını ve rüzgarın şiddetini artırmasıyla hızının 60 mile (96 kilometre) kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Louisiana'da şiddetli yağmurun ardından sele yol açabilecek fırtınanın, Mississippi, Alabama and Florida'da etkisini gösterebileceği belirtiliyor.

  • Meksika Körfezi'nin kuzeyine doğru ilerlemeye devam eden fırtınanın kasırgaya dönüşmesi ise beklenmiyor.

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