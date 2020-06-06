ABD'de protestolara katılan bazı kişiler koronavirüse yakalandı

George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor

ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. George Floyd'un ölümü ne yazık ki ne ilk ne de son. George Floyd'dan önce ABD'de birçok siyahi vatandaş suçsuz oldukları halde polis tarafından şiddet kullanılarak öldürüldü.

