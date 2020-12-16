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Dünya ABDde Mart sonuna kadar aşı bütün eyaletlere gönderilecek
AMERİKA

ABD’de Mart sonuna kadar aşı bütün eyaletlere gönderilecek

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, ABD yönetiminin, şubat veya mart ayı sonuna kadar genel halk için yeterli koronavirüs aşısına sahip olacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar
ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, ABD yönetiminin, şubat veya mart ayı sonuna kadar genel halk için yeterli koronavirüs aşısına sahip olacağını söyledi.

Azar, zamanlamanın büyük ölçüde eyalet valilerine bağlı olduğunu belirterek, koronavirüs aşılarının ülkede şubat veya mart sonunda tüm halka yetecek oranda bulunacağını söyledi.

Azar, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının gerekli onayı almaları halinde ise bunun daha erken gerçekleşebileceğini de ifade etti.

AŞI BÜTÜN EYALETLERE ULAŞACAK

ABD’nin aşı dağıtım programı Warp Speed Operasyonu’nun baş sorumlusu General Gus Perna, aşının çarşambaya kadar 500 merkeze daha iletileceğini ve bütün eyaletlere ulaşmış olacağını belirtmişti.

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