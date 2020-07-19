ABD’de maske tartışması: ABD Başkanı Trump maske kararını onaylamayacağını açıkladı

ABD’de 3 milyon 770 bin 138 Kovid-19 vakası bulunurken, virüs nedeniyle 142 bin 65 kişi öldü. Ülkede günlük vaka artışı geçtiğimiz günlerde 77 bini aşarak rekor kırmıştı.

CUMHURİYETÇİLER KARŞI

ABD’nin çoğu eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artmaya devam ederken maske takma zorunluluğu konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki tartışmalar devam ediyor. Yeni sezonda çocukların okullarda eğitim görmesi konusuna sıcak bakan ve aynı zamanda maske takmanın zorunlu hale getirilmesine karşı çıkan eyaletlerin çoğunluğunun Cumhuriyetçi kanada yakın olduğu görülüyor.

TRUMP ONAY VERMİYOR

Maske zorunluluğuna karşı çıkanların başında ise Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump geliyor. ABD merkezli haber sitesi The Hill’in haberine göre Trump, Fox News’teki program için verdiği röportajda, maske takmanın gerekliliği ile ilgili, ‘’Ben buna inanmıyorum. Ulusal çapta maske takma zorunluğunu onaylamayacağım’’ açıklamasını yaptı.

‘İNSANLAR ÖZGÜR OLSUN’

İnsanların belirli bir özgürlüğe sahip olmalarını istediğini belirten ABD Başkanı, halk sağlığı yetkililerinin başlangıçta, sağlıklı bireylerin maske takmasına gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına değindi. Maskenin sağlık açısından başka problemler oluşturabileceğine değinen Trump, ‘’Genel cerrahımız Dr. Fauci ve birçok kişi ‘Maske takmayın’ diyor. Ama birden ‘Herkes maske takmak zorunda’ deniliyor’’ dedi.

Validen Belediye Başkanına dava

Brian Kemp ve Keisha Lance Bottoms

ABD’de Georgia Valisi Brian Kemp, salgın nedeniyle maske zorunluluğu getiren Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms hakkında dava açtı. Cumhuriyetçi Vali Kemp, eyalette yerel yönetimlerin kimseyi maske takmaya zorlayamayacağını belirtti. Kemp, buna rağmen maske takma zorunluğu getiren Atlanta kentinin Demokrat Belediye Başkanı Bottoms’a dava açtı. Vali Kemp, eyalette aldığı kararla vatandaşlara maske takmalarını tavsiye ediyor ancak zorunlu kılmıyor. Georgia eyaletinde 106 binden fazla vaka görülürken 3 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

CDC Direktörü’ne engelleme

Robert Redfield

Beyaz Saray’ın, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield’in ABD Kongresi’nde, pandemi döneminde okulların açılmasına yönelik yapılacak oturuma katılmasına engel olduğu ortaya çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi Eğitim ve Çalışma Komitesi Başkanı Virginia Vekili Demokrat Bobby Scott, okulların sonbahar döneminde açılmasına yönelik gelecek hafta yapılması planlanan bir oturuma katılarak görüş bildirmesi için Redfield’e geçen hafta davet gönderdiklerini aktardı.

Scott, Beyaz Saray’ın Redfield’in ya da herhangi bir CDC yetkilisinin komitede görüş bildirmesine izin vermediğini belirterek, “CDC’nin uzmanlığı ve rehberliğinin, öğrenciler, öğretmenler ve eğitimciler için bu denli önemli olduğu bir dönemde, Trump yönetiminin CDC’nin komite karşısına çıkmasını engellemesi korkutucudur” değerlendirmesinde bulundu.