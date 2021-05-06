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Dünya ABDde Müslüman gençlerin yüzde 60ından fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi
AMERİKA

ABD'de Müslüman gençlerin yüzde 60'ından fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi

Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi, Massachusetts eyaletinde eğitim gören Müslüman gençler üzerinde bir anket yaptı. Katılımcıların yüzde 60'ından fazlası, inançları nedeniyle sözlü ve fiziksel tacize uğradığını açıkladı.

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ABDde Müslüman gençlerin yüzde 60ından fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi
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Amerikan-İslami İlişkiler Konseyinin anket çalışması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Müslüman öğrencilerin 3'te biri dinlerini gizlemek zorunda kaldıklarını söyledi. Ankete katılan öğrencilerden yüzde 17'si ise çeşitli şekillerde sözlü ve fiziksel tacize uğradıklarını belirtti.

Anket çalışmasının, okul yetkilileriyle ilgili de önemli sonuçları var.

Buna göre, Müslüman öğrencilerin yüzde 40'ından fazlası okul yetkililerinin de Müslümanlar hakkında saldırgan yorum yaptığını düşünüyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, kuruluşun internet sayfasında paylaşılan açıklamada, Massachusetts'te İslam karşıtı davranışların ürkütücü oranlara ulaştığına dikkat çekildi.

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