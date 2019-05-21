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Dünya ABDde Müslümanların siyasete katılımı yüzde 25 arttı
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AMERİKA

ABD'de Müslümanların siyasete katılımı yüzde 25 arttı

ABD’de geçen yıl yapılan 6 Kasım ara seçimlerinde Müslümanların oy kullanım oranının bir önceki ara seçimlere kıyasla yüzde 25 artış gösterdiği belirlendi. Araştırmanın yapıldığı ve artışın gözlendiği Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Michigan, Virgina, Ohio ve Florida eyaletlerinin, Başkanlık ve Kongre seçimleri için de kilit eyaletler konumunda olduğuna işaret edildi.

Haber Merkezi AA
2018 ara seçimlerinde yaklaşık 100 Müslüman vatandaş aday olarak seçimlere girdi.
2018 ara seçimlerinde yaklaşık 100 Müslüman vatandaş aday olarak seçimlere girdi.

ABD'deki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Emgage,"2018 Ara Sınav Müslüman Seçmen Katılımı" başlıklı bir rapor yayımladı.

İnternet sitesinde paylaşılan raporda, 2014’te yapılan ara seçimlere kıyasla Müslüman Amerikalı seçmenlerin 2018 ara seçimlerinde önemli eyaletlerde yüzde 25 artış gösterdiği kaydedildi.

Araştırmanın yapıldığı ve artışın gözlendiği Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Michigan, Virgina, Ohio ve Florida eyaletlerinin, Başkanlık ve Kongre seçimleri için de kilit eyaletler konumunda olduğuna işaret edildi.

2014 ara seçimlerine kıyasla 2018 ara seçimlerinde, Müslüman seçmenlerin katılım oranı Florida'da yüzde 22, Ohio'da yüzde 29, Virginia’da yüzde 31 ve Michigan’da yüzde 19 artış göstererek, 2014’te yaklaşık 130 bin olan toplam oydan 2018'de 285 binin üzerine çıkıldığı vurgulandı.

Kongre seçimlerinin genellikle yüzlerle ifade edilen farklarla kazanıldığı bu kilit eyaletlerde Müslüman seçmenlerin bu orandaki katılımının 2020 ABD Başkanlık ve Kongre seçimleri sonuçlarını da ciddi etkileyebileceği yorumları yapıldı.

"Müslümanlar siyasi olarak önemli olacak"

Emgage CEO’su Wael Alzayat, Huffingtonpost'a yaptığı açıklamada, bulguların ülkedeki siyasi partilerin Müslüman seçmeni artık göz ardı edemeyeceğini gösterdiğini belirterek, "Bu kesim, geçmişte siyasetle uğraşmayan ve partiler tarafından hafife alınan bir topluluktu. Şimdi inkar edilemez ve artan bir ilgi görüyoruz. Müslümanlar oy veriyor. Siyasi olarak önemli olacaklar." dedi.

  • Alzayat, ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Michigan eyaletini kıl payı kazandığını hatırlatarak, "Eğer Müslüman seçmenler 2018’de oy kullandıkları oranda 2016’de katılım göstermiş olsaydı, Trump Michigan’ı asla kazanamazdı." değerlendirmesini yaptı.

Müslüman seçmenlerin de diğer Amerikalılar gibi sağlık sigortası, eğitim, güvenlik gibi konularda endişeleri olduğunu belirten Alzayat, “Müslüman toplumun politik kampanyalara dahil olma geçmişi çok yok ama bu değişiyor. Şimdi seçme ve seçilmenin değerini anladılar.” diye konuştu.

Ara seçimlere 100 Müslüman vatandaş aday olarak girdi

Emgage analistleri, siyasi katılımın sadece oy kullanma olarak değil, 2018 ara seçimlerinde rekor oranda gerçekleşen yaklaşık 100 Müslüman vatandaşın aday olarak seçimlere girdiğine de işaret etti.

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Huffingtonpost haber sitesinde konuya ilişkin çıkan haberde de tarihsel bakımdan, ABD’de Müslüman seçmenlerin genelde göçmen olması nedeniyle siyasete daha az ilgi gösterdiği ancak açıkça Müslüman aleyhtarı kampanya yürüten Trump’ın seçilmesi ve Emgage gibi STK’ların Müslümanları siyasi alana katılımını teşvik etmesiyle yeni bir trendin oluştuğu aktarıldı.

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