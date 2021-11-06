ABD'de müzik festivalinde izdiham: Travis Scott konserinde hayranlar birbirini ezdi, 8 ölü çok sayıda yaralı var

Travis Scott konserinde facia, .ok sayıda ölü ve yaralı var.

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI

Festivalde yaşanan izdiham sonrası bölgeye gelen itfaiye yetkilileri 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladılar.

Konser alanından gelen görüntülerde, düzinelerce ambulans ve çok sayıda sağlık görevlisinin kapıda beklediği görüldü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise izdihamdan kaçan kabalıklar görülüyor.

İNSANLAR EZİLDİ, GÖZALTILAR VAR

Muhabir Mycah Hatfield, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NRG Park'taki Astroworld Festivaline vardığımızda izdiham çıktı. Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak VIP güvenlik girişe akın etti. Yaşanan arbedede insanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı." dedi.





As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.



(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk REKLAM November 5, 2021

POLİS VE İTFAİYE BÖLGEDE

Olay yerine gelen Houston İtfaiyesi yetkilileri en az iki kişiye kalp masajı yapıldığını açıkladı. Polis memurlarının da parkın bir kısmına olay yeri bandı yerleştirdikleri görüldü.

Olayın nasıl çıktığı, kaç kişinin yaralandığı ve yaralanmaların nasıl meydana geldiği henüz belli olmadı.