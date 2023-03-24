|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD'de nükleer sızıntı aylar sonra ortaya çıktı

Minnesota Nükleer Santrali'ndeki yetkililer, geçtiğimiz kasım ayında meydana gelen kazada radyoaktif sızıntı olduğunu aylar sonra açıkladı. Şirketin başkanı Chris Clark yaptığı açıklamada, "Bu sızıntı halk veya çevre için bir risk oluşturmasa da, bunu çok ciddiye alıyoruz ve durumu güvenli bir şekilde ele almak için çalışıyoruz." dedi .

13:37 . 24/03/2023 الجمعة
Diğer
Minnesota Nükleer Santrali.

Minnesota Nükleer Santrali.

ABD'deki Minnesota Nükleer Santrali'nin işletmecisi, tesisin geçen kasım ayında radyoaktif trityum içeren bir su sızıntısı yaşadığını, ancak bu kirliliğin sadece tesiste olduğunu ve çevreyi etkilemediğini açıkladı.


Minnesota'nın Midwest eyaletindeki Minneapolis'te bulunan nükleer santralin işletmecisi Xcel Energy, sızıntıyı halka açıklamak için neden üç aydan fazla bekledikleri konusunda hiçbir açıklama yapmadı.


Şirket, 22 Kasım'da sızıntıyı öğrendiklerinde devlet yetkililerine ve federal Nükleer Düzenleme Komisyonu'na (NRC) haber verdiklerini söyledi.


Şirketin başkanı Chris Clark yaptığı açıklamada,
"Bu sızıntı halk veya çevre için bir risk oluşturmasa da, bunu çok ciddiye alıyoruz ve durumu güvenli bir şekilde ele almak için çalışıyoruz."
dedi .

Trityum içeren su sızdı

Minnesota Kirlilik Kontrol Ajansı, sahaya trityum içeren yaklaşık 1.5 milyon litre su sızdığını, ancak hiçbirinin Mississippi Nehri'ne veya kirli içme suyu kaynaklarına ulaşmadığını belirtti.


Ajans, devlet yetkililerinin bölgedeki verileri aktif olarak incelediğini ve düzeltme çabalarını denetlediğini vurguladı.


Trityum, nükleer santrallerde elektrik üretiminin bir yan ürünü olan radyoaktif bir hidrojen izotopudur ve çevrede doğal olarak da oluşabilir.



#ABD
#Minnesota
#Nükleer
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.