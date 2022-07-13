​ABD’de oğul Biden skandalı: Aday olma Joe

ABD Başkanı Joe Biden, ülke tarihinin en kötü başkanlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor. Öyle ki kendi Demokrat Parti seçmeni arasında, Joe Biden’ın 2024 yılında yapılacak Başkanlık Seçimlerine aday olmamasına yönelik değerlendirme ağır basmış durumda. Son olarak, New York Times/Siena College tarafından, Demokrat Parti seçmenleri arasında yapılan ankette, katılımcıların yüzde 64’ü Biden’ın ikinci dönem başkan adaylığına karşı olduğu belirlendi. Yine Biden’a ulusal çapta verilen görev onay oranı da tarihi dip seviyeyle yüzde 33’e kadar geriledi. Biden’a yönelik olumsuz seçmen algısında ekonomideki gidişat ve yüksek enflasyonun etkili olduğu belirtildi. Seçmenlerin dörtte üçünün ABD’nin yanlış yönde ilerlediğine yönelik inanışın her yaş ve grupta ortak olduğu belirtildi.

REKLAM

ADAY OLMA JOE

Öte yandan Biden’a karşı kendi partisi içinde de bir isyan hareketinin hazırlığı olduğu belirtildi. Fox News’un haberine göre Demokrat Parti içindeki yenilikçi kanat üyeleri, 8 Kasım’da gerçekleşecek ara seçimden bir gün sonra, 9 Kasım’da, ‘#DontRunJoe’ (Aday olma Joe) kampanyası başlatarak, ABD Başkanı’nın 2024 seçimlerine adaylık yolunu kapatmayı planladığı belirtildi. Biden karşıtı kampanyanın liderlerinden Jeff Cohen, “Biden’a karşı çıkmamızın nedeni Başkanlık görevindeki performansından dolayı” açıklamasını yaptı.

BIDEN’A PEDOFİLİ İDDİASI

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait olduğu iddia edilen telefon veri ve fotoğrafların internete sızdırılması ülkeyi karıştırdı. Veriler arasında Hunter Biden’ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. ABD’de anonim kullanıcılardan oluşan “4chan” adlı internet sitesinin kullanıcıları, Hunter Biden’ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad’inden veri sızdırdıklarını iddia etti. Kullanıcılar, Hunter Biden’ın ABD Başkanı Biden’ı “Pedofili Peter” adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia etti.

REKLAM