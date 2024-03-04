|
Dünya

ABD'de ön seçimlerde bir ilk: Haley rakibi Trump'a karşı kazandı

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Nikki Haley, başkent Washington'daki ön seçimlerde parti içindeki tek rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı ilk galibiyetini aldı.

10:37 - 4/03/2024 Pazartesi
Diğer
Nikki Haley - Donald Trump
Nikki Haley - Donald Trump

ABD'de 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimleri devam ediyor. Washington'da Nikki Haley ve eski Başkan Donald Trump arasında bir rekabet yaşanıyor. Elde edilen sonuçlar, 5 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde Demokratların muhtemel adayı Başkan Joe Biden'ın karşısına çıkmaya hazırlanan Trump için zorlayıcı görünüyor.


Trump'a fark attı


Haley, Washington'daki ön seçimde oyların yüzde 63'ünü alarak Cumhuriyetçilerin ön seçimlerini kazanan ilk kadın olurken Trump, yalnızca yüzde 33 oy aldı. Haley, parti içindeki tek rakibi Trump'a karşı ilk galibiyetini aldı.


1215 delege şartı


Aday olabilmek için toplam 1215 delegeye ihtiyacı olan Haley, bu galibiyetinden yalnızca 19 delege kazanarak ülke genelinde toplam 43 delegeye ulaşmış oldu.


Eski Güney Carolina Valisi Haley'in kampanya sözcüsü Olivia Perez-Cubas, "Washington'daki yetersizliğin farkında olan Cumhuriyetçilerin, Donald Trump ve beraberinde getirdiği kaosu reddetmesi hiç şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.


"Bataklıktan bilerek uzak durdum"


Trump, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Washington DC bataklığından bilerek uzak durdum." değerlendirmesinde bulundu.


ABD'de hafta sonu Missouri, Idaho ve Michigan eyaletlerinde yapılan son ön seçimlerle Trump, Cumhuriyetçi başkan adaylığı için gerekli olan toplam 1215 delege sayısından 244'üne ulaşmış oldu. Haley'in ise 24 seçici kurul delegesi bulunuyordu.


'Süper Salı' netleştirecek


Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri kabul edilen ve 16 eyalette ön seçimlerin yapılacağı "Süper Salı"da seçmenler sandık başına gidecek.


5 Mart'ta yapılacak Süper Salı ön seçimlerinin ardından başkan adaylarının durumunun netlik kazanması bekleniyor.




#ABD
#Trump
#Nikki Haley
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mogan Enerji halka arz sonuçları açıklandı! Kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?