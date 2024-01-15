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Dünya

ABD'de Pasifik Okyanusu'na düşen uçağı arama çalışmaları sürüyor

ABD'de, gece yarısı bir havaalanı yakınında Pasifik Okyanusu'na düşen uçağı arama çalışmaları devam ediyor. Polis yetkilisi yaptığı açıklamada, uçağın düşmesinin ardından ABD Sahil Güvenliğinin yanı sıra itfaiye ekiplerinin de bölgeye intikal ettiğini bildirdi. Düşen uçağın türüne ilişkin bilgi paylaşmayan yetkili, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair de herhangi bir açıklama yapmadı.

15:41 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Pasifik Okyanusu'na düşen uçağı arama çalışmaları sürüyor
Pasifik Okyanusu'na düşen uçağı arama çalışmaları sürüyor

ABD'de, gece yarısı bir havaalanı yakınında Pasifik Okyanusu'na düşen uçağı arama çalışmaları devam ediyor.

Yerel yayın yapan KRON TV'nin haberine göre, California eyaletine bağlı San Francisco kentinin güneyindeki bir havaalanının yakınında Pasifik Okyanusu'na gece yarısı uçak düştü.

Polis yetkilisi yaptığı açıklamada, uçağın düşmesinin ardından ABD Sahil Güvenliğinin yanı sıra itfaiye ekiplerinin de bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Düşen uçağın türüne ilişkin bilgi paylaşmayan yetkili, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair de herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada ise düşen uçağın yerinin saptanmaya çalışıldığı ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



#ABD
#California
#San Francisco
#uçak
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