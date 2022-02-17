ABD'de polisin siyahi gence müdahalesi tepkilere neden oldu

AVM'deki olaya müdahale eden iki polis memuru ilk önce gençleri ayırdı. Daha sonra beyaz tenli gence herhangi bir müdahalede bulunmayan polis memurları, siyahi genci yüzüstü yere yatırarak diziyle sırtına bastırdı ve ellerini kelepçeledi.

Hafta sonu yaşanan olay, sosyal medyada yayıldı ve tepkilere neden oldu.

New Jersey Valisi Phil Murphy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bu polis memurlarının farklı ırklara farklı muamele etmiş gibi görünmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Murphy, "Kolluk kuvvetleri ve hizmet ettikleri insanlar arasındaki güveni artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

OYNAT 00:54 ABD polisi kavga eden iki gençten siyahi olanın üzerine atlayıp ters kelepçe takıyor ABD'de polisin, kavga eden iki çocuktan sadece siyahi olana müdahale etmesi ülkede gündem oldu. İki polis de siyahi çocuğun üzerine atlayıp ters kelepçe takarken, diğer çocuk ise kendini tüm bu olanları izlerken buluyor. BiP'te paylaş

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