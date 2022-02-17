Dünya ABDde polisin siyahi gence müdahalesi tepkilere neden oldu
AMERİKA

ABD'de polisin siyahi gence müdahalesi tepkilere neden oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde, polisin kavga eden biri siyahi biri beyaz iki gence farklı muamelesi sosyal medyada tepki çekti. TRT World'ün Twitter hesabında yer alan görüntülerde, New Jersey'de Bridgewater Commons adlı alışveriş merkezinde biri siyahi iki genç arasındaki tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

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Haber Merkezi AA
ABDde polisin siyahi gence müdahalesi tepkilere neden oldu
ABD'de polisin siyahi gence müdahalesi sert oldu.

AVM'deki olaya müdahale eden iki polis memuru ilk önce gençleri ayırdı. Daha sonra beyaz tenli gence herhangi bir müdahalede bulunmayan polis memurları, siyahi genci yüzüstü yere yatırarak diziyle sırtına bastırdı ve ellerini kelepçeledi.

Hafta sonu yaşanan olay, sosyal medyada yayıldı ve tepkilere neden oldu.

New Jersey Valisi Phil Murphy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bu polis memurlarının farklı ırklara farklı muamele etmiş gibi görünmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Murphy, "Kolluk kuvvetleri ve hizmet ettikleri insanlar arasındaki güveni artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

ABD polisi kavga eden iki gençten siyahi olanın üzerine atlayıp ters kelepçe takıyor
OYNAT 00:54
ABD polisi kavga eden iki gençten siyahi olanın üzerine atlayıp ters kelepçe takıyor
ABD'de polisin, kavga eden iki çocuktan sadece siyahi olana müdahale etmesi ülkede gündem oldu. İki polis de siyahi çocuğun üzerine atlayıp ters kelepçe takarken, diğer çocuk ise kendini tüm bu olanları izlerken buluyor.

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