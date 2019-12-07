Dünya ABDde Rus hackerı yakalayana rekor ödül teklifi
AMERİKA

ABD'de Rus hacker'ı yakalayana rekor ödül teklifi

ABD Dışişleri Bakanlığı Rus hacker grubu Evil Corp'un lideri Maksim Yakubts'u yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri getirene 5 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. Ödül miktarı ABD tarihinde siber suçlar için belirlenen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi Diğer
ABD Savunma Bakanlığı Rus hacker 5 milyon dolar vermeye hazır.
ABD Savunma Bakanlığı Rus hacker 5 milyon dolar vermeye hazır.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hacker grubu Evil Corp’un lideri olduğu sanılan Maksim Yakubts’un yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri getirene 5 milyon dolar ödül verileceği belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı ise, Pittsburgh (Pensilvanya) ve Nebraska’da, Moskova’da yaşayan Rus vatandaşı Maksim Yakubts’a karşı siber saldırı ve banka dolandırıcılığı suçlarından dava açıldığını duyurdu.

Yakubts’un yakalanması için belirlenen ödül miktarının, ABD tarihinde siber suçlar için biçilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.

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