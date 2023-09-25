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ABD'de seçim anketleri Biden aleyhinde: Trump farkı 9 puana çıkardı

ABD'de ABC/Washington Post tarafından gerçekleştirilen anket, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2024'te gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde rakibi eski Başkan Donald Trump'ın 9 puan gerisinde kaldığını gözler önüne serdi.

Muhammed Emre Kömürcü
21:26 . 25/09/2023 Monday
AA
Ülke genelinde telefon üzerinden rastgele seçilen, İngilizce ve İspanyolca olarak rastgele gerçekleştirilen ankete 15-20 Eylül tarihleri arasında 1006 yetişkin katıldı.

Ülke genelinde telefon üzerinden rastgele seçilen, İngilizce ve İspanyolca olarak rastgele gerçekleştirilen ankete 15-20 Eylül tarihleri arasında 1006 yetişkin katıldı.

Anket, ABD Başkanı Biden ile eski Başkan Trump arasında gerçekleştirilecek 2024 başkanlık seçimleri için yapılan karşılaştırmanın sonuçlarını ortaya koydu.

Ankette, katılımcıların yüzde 51'i Trump’ı desteklerken, Biden selefinin 9 puan gerisinden gelerek yüzde 42 oranında destek aldı.

ABC/Washington Post'un şubatta yaptığı benzeri ankette Trump’a destek yüzde 48, Biden’a destek ise yüzde 45 olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu ankette, Biden’ın ekonomi ve göçmenlik politikalarına kamuoyu desteği de düşük çıktı.

Katılımcıların sadece yüzde 37’si Biden’ın iş performansını onaylarken, yüzde 56’si ise Başkan'a negatif not verdi. Anketteki yetişkinlerin yüzde 44'ü, Biden yönetimi boyunca finansal olarak daha da kötüleştiklerini belirtti.

Göçmenlik konusuyla ilgili de Biden’ın politikalarını onaylayanların oranı yüzde 23 olurken, 2024 başkanlık seçimleri sonrası yeni bir görev için çok yaşlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 74 olarak belirlendi.

Ankette katılımcılar, Biden ile kıyaslandıklarında, Trump’ın görevde bulunduğu sıradaki iş performansına yüzde 48’i olumlu puan verirken, yüzde 49’u ise olumsuz not verdi.

Trump, Beyaz Saray’dan ayrılırken yapılan anketlerde kamuoyu desteği yüzde 38, iş performansını beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 60’larda seyrediyordu.



#ABD
#seçim
#Joe Biden
#Donald Trump
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