Dünya ABDde silah reformu Temsilciler Meclisi yarı otomatik silah satın alma yaşını 21e çıkaran tasarıyı onayladı
AMERİKA

ABD'de silah reformu: Temsilciler Meclisi yarı otomatik silah satın alma yaşını 21'e çıkaran tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, son dönemde yaşanan silahlı saldırıların ardından yarı otomatik silah satın alabilme yaşını 18'den 21'e çıkaran yasa tasarısına onay verdi.

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Haber Merkezi AA
ABDde silah reformu: Temsilciler Meclisi yarı otomatik silah satın alma yaşını 21e çıkaran tasarıyı onayladı
Arşiv

ABD'de son dönemde Buffalo ve Uvalde'de yaşanan silahlı saldırıların ardından başlayan "silah reformu" çağrıları kapsamında Kongreden adım geldi.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e çıkaran yasa tasarısını onayladı.

DEMOKRATLARIN TAMAMI DESTEKLEDİ

Demokratların neredeyse tamamının, Cumhuriyetçilerin ise bir kısmının desteğini alan tasarı, 199 "hayır" oyuna karşı 228 "evet" oyu ile kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede yarı otomatik silahların yasaklanması, bu yapılamıyorsa da satın alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yapmıştı.

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