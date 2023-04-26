ABD'de silah satışına sınırlama getiren eyalet sayısı 10'a çıktı

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Washington Valisi Jay Inslee, eyalette AR-15 tipi uzun namlulu tüfeklerin yanı sıra 76,2 santimetreden (30 inç) kısa namlusu olan tüm yarı otomatik tüfekler ile dipçiği olmayan veya kesilerek kısaltılmış tüfeklerin satışını, üretimini ve ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Vali Inslee liderliğindeki eyalet yöneticilerini takdir ettiğini aktardı. Jean-Pierre, söz konusu silahların yasaklanmasının toplulukları daha güvenli hale getirdiğinin altını çizdi.
Ülkede silahlı saldırıların artması nedeniyle Biden, gizlenebilir yarı otomatik tüfeklerin yasaklanmasıyla ilgili Kongre'yi harekete geçmeye çağırıyor.