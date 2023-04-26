ABD'de silah satışına sınırlama getiren eyalet sayısı 10'a çıktı

Washington Valisi Jay Inslee, eyalette AR-15 tipi uzun namlulu tüfeklerin yanı sıra 76,2 santimetreden (30 inç) kısa namlusu olan tüm yarı otomatik tüfekler ile dipçiği olmayan veya kesilerek kısaltılmış tüfeklerin satışını, üretimini ve ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.