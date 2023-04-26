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Dünya

ABD'de silah satışına sınırlama getiren eyalet sayısı 10'a çıktı

ABD'nin Washington eyaletinde "saldırı silahları" şeklinde adlandırılan uzun namlulu ve belli kriterlerdeki gizlenebilir tüfeklerin satışı, üretimi ve ithalatı yasaklandı.

07:16 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Washington Valisi Jay Inslee, eyalette AR-15 tipi uzun namlulu tüfeklerin yanı sıra 76,2 santimetreden (30 inç) kısa namlusu olan tüm yarı otomatik tüfekler ile dipçiği olmayan veya kesilerek kısaltılmış tüfeklerin satışını, üretimini ve ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.


Twitter'dan yaptığı paylaşımda Insle, Washington'ın silah endüstrisine karşı daha güvenli topluluklar oluşturmaktan yana tavır aldığını belirterek, söz konusu yasanın artan silahlı şiddet vakaları karşısında hayat kurtaracağına işaret etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Vali Inslee liderliğindeki eyalet yöneticilerini takdir ettiğini aktardı. Jean-Pierre, söz konusu silahların yasaklanmasının toplulukları daha güvenli hale getirdiğinin altını çizdi.


Ülkede California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey ve New York eyaletleri, "saldırı silahlarının" satışı, üretim ve ithalatını yasaklamıştı. Başkent Washington DC'de de benzer kısıtlamalar bulunuyor.

Ülkede silahlı saldırıların artması nedeniyle Biden, gizlenebilir yarı otomatik tüfeklerin yasaklanmasıyla ilgili Kongre'yi harekete geçmeye çağırıyor.




#ABD
#Saldırı silahı
#silah
#tüfekler
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